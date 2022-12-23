里長涉幽靈人口稱「選民自發」檢斥毫無悔意起訴求重刑

台中市新榮里長當選人蔡明昌涉嫌遊說11名親友虛遷戶籍，蔡否認辯稱「知道選民想遷戶籍投給他」、「都是選民自發行為」，但檢察官依LINE對話紀錄等，見蔡催促遷戶籍、索要戶口名簿，批他敗壞選風、毫無悔意，依妨害投票罪嫌起訴他，建請法院從重量刑，並將提當選無效之訴。

檢調查，蔡明昌為求增加得票數，今年4至7月間透過邱姓乾媽將其2名子女遷入自己位於南區的戶籍，或由共犯提供位於南區的戶籍，自己也將承租的服務處當作居住地等，前後共主導11人虛遷入內但實際上並未居住。

由於南區新榮里里長今年有5位候選人登記參選，選情較以往激烈，可能僅以幾票之差就能勝出，檢調接獲檢舉幽靈人口一事，今年11月17日發動搜索約談後，蔡明昌涉嫌虛遷戶籍的11人才沒有在11月26日前往投票。

檢方訊時，蔡明昌坦承有將服務處等地交給民眾辦理遷戶籍，但辯稱自己沒有主動要求選民遷戶籍支持他，知道有選民想遷戶籍投票給他，但自己都有阻止他們，還說「都是選民自發的行為」。

蔡的邱姓乾媽說，是她向蔡提議簽戶籍以便投票給他，其餘民眾部分否認犯行，有人辯稱是家庭因素、收信方便、為了申請社會住宅，或是稱有時候確實會住在該戶籍地，不過也有人坦承就是為了要支持蔡才會配合遷戶籍，實際上並沒住在那。

另也有幾位選民供稱，是蔡明昌要求他們遷戶籍以便投票，有次向蔡諮詢法律問題，蔡就像他提議遷戶籍，也是由蔡提供資料等；檢調也根據搜索、相關行車紀錄軌跡比對，發現多人確實沒住在戶籍內。

檢調也發現，蔡和選民間的LINE對話中，有人問遷戶口是否還來得及？蔡則回「4個月前都可以」，連在7月25日蔡都傳「戶口今天最後1天」，該名選民也在當天遷戶籍，另也有蔡向選民索要戶口名簿的對話紀錄。

檢方認為，蔡明昌身為里長參選人，卻未以身作則，基於誠信參與選舉，反遊說友人，透過虛遷戶籍影響投票、敗壞選風，更陷朋友於觸法境地，犯後又在事證明確下猶飾詞卸責，毫無悔意。