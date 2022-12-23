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婦人投資靈骨塔遭詐騙6115萬元 警逮18人送辦

中央社／ 台北23日電

朱姓男子組投資靈骨塔詐騙集團，以開發土地有無主墓要遷移等為由，誆騙被害人。刑事局獲報查緝，發現80歲婦人在5年期間遭騙新台幣6115萬元，循線逮捕朱男等18人送辦。

刑事局今天召開記者會，偵一大隊大隊長盧俊宏說，獲報有民眾遭歹徒以投資靈骨塔、骨灰罈為由詐騙，布線查緝發現，朱姓男子等人涉嫌，於是組專案小組偵辦。

警方查出，30歲朱姓男子等18人分別組成5個詐騙集團，並登記成立開發公司，集團成員假扮業務員、仲介等，其中1人會與被害人接洽，供稱可過濾假投資塔位的詐騙客。

警方說，朱姓男子等人投資靈骨塔詐騙手法，是先透過電話與被害人聯繫，稱可代處理已購買的靈骨塔，虛構立即有買家可承購，或用有土地開發但無主墓要遷移等為由，詐騙被害人。

被害人相信後，以朱姓男子為首的詐騙集團就要求當面交付投資金額，以規避查緝，且會提供自行製造的骨灰罐寄存託管憑證、買賣契約書等資料，誘騙民眾。

警方查出，從商退休的80歲張姓婦人因先前曾投資靈骨塔，朱姓男子等人取得張婦個人資料後，透過電話聯繫，再以可代尋買主等話術詐騙，婦人從民國105年8月至去年10月，陸續遭騙，期間共購買約279個骨灰罐、20個塔位，付款約新台幣6115萬元後，才知上當。

刑事局掌握證據多日，今年8月陸續赴台北市等處搜索，循線逮捕朱姓男子等18人，查獲骨灰罈寄存託管憑證、買賣契約書等資料及現金112萬餘元。警詢後依詐欺、組織犯罪防制條例等罪嫌把朱男等人移送台北地檢署偵辦，檢方訊後交保請回。

刑事局呼籲，投資靈骨塔詐騙近期手法不斷變化，若接獲自稱可仲介靈骨塔的投資電話，應先撥165反詐騙專線諮詢。

詐騙集團 台幣 詐欺

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