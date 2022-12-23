黃俊哲議員服務處主任買禮盒賄選收押 時力立委上法院提當選無效之訴

民進黨新北市議員當選人黃俊哲服務處主任唐龍輝，涉嫌在選前與黃俊哲家族企業的欣湛然建設林姓董事挪用公司資金購買禮盒，分送給新北市板橋區埔墘地區鄰里長，要求投票給黃俊哲，新北地檢署今年11月中複訊後認為唐、林2人涉犯選罷法與背信罪，聲請羈押禁見，新北地方法院審理後，裁定收押禁見。

時代力量新北黨部副執行長彭盛韶今天下午由時代力量立委王婉瑜及律師曾威凱陪同到新北地院遞狀，對民進黨新北市議員當選人黃俊哲提出當選無效之訴，王婉瑜表示盼能杜絕賄選、端正選風。

王婉諭表示，賄選的存在，是對於民主的侵蝕，今年選舉前，時代力量也提出「民主要深化、賄選要清零」訴求，而花大錢選上的政客，根本不會把民生議題放在心中，選上後只會利用權勢，維護個人的經濟利益，讓錢、權交織的黑金勢力存續，傷害的將是台灣民主的未來。

彭盛韶說，依過往板橋選舉的紀錄，屢傳候選人賄選而遭提起當選無效之訴情形，包含2011年黃俊哲議員的樁腳賄選，以及2015年廖裕德議員競選幹部賄選，皆被提起當選無效之訴，原當選人也都遭判當選無效。顯見即便直轄市六都的新北市，惡質選風、賄選頻傳的問題仍非常嚴重。他表示，這次已經是黃俊哲團隊第二次賄選，且執行者甚至還是上次執行賄選的同一樁腳唐龍輝，堪稱累犯。