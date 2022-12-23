旅外民眾被追討保險費 健保停復保規定沒法律授權憲法法庭判決違憲
李姓女子20年前停保全民健康保險後，長期在國外定居，期間多次短暫回台探親，被衛生福利部中央健康保險署追討保險費，她不服提行政訴訟確定敗訴，認為全民健康保險施行細則第37、39條關於停保、復保規定有違憲之虞，聲請釋憲；憲法法庭今判決違憲，相關條文至遲2年後失效。
全民健康保險法施行細則第37條第1項第2款規定，「預定出國六個月以上者。但曾辦理出國停保，於返國復保後應屆滿三個月，始得再次辦理停保」；第39條第1項第2款規定，「預定出國六個月以上者，應自返國之日復保。但出國期間未滿六個月即提前返國者，應自返國之日註銷停保，並補繳保險費。」
李女聲請釋憲指出，她2002年2月1日出國前辦理健保停保，長期居留在國外，每年春節期間回台陪伴父親，假期結束就出境，屬於短期停留，期間也沒有辦理復保，健保署查詢入出境資料，2015年、2019年要求她補繳健保費，她認為健保施行細則相關規定，沒有考量到她這種長期住在國外、回台不是為了就醫的狀況，卻一律要求返台即得復保，復保後滿3個月才能再次停保，過度限制她的財產權，也非最小侵害手段。
憲法法庭認為，施行細則規定沒有法律明確授權，就逕行規範健保停保及復保等重要權利義務事項，違反法律保留原則，相關條文至遲自判決公告後2年失效，但施行細則就停、復保設定的要件，沒有牴觸比例原則，也沒有違背財產權、平等權及管理自身健康風險的自主決定權。
憲法法庭判決指出，全民健保是否應繼續維持停、復保制度及內涵如何，立法者在不違反健保強制納保、社會風險分擔公平性的前提下，基於政策通盤考量，享有一定形成空間，但規範形式與具體內容，仍應符合法律保留原則及憲法保障人民基本權利意的之要求。
憲法法庭根據國家發展委員會、教育部統計，2020、2021年國人因工作或留學旅居國外的人數約有56萬1307人，而從健保署統計資料，自2015年至2019年短期停、復保人數逐年成長，平均每年有8.4萬人短期停、復保，其中有5.7萬人有就醫紀錄，約67.62%，醫療點數約花3.5億元。
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