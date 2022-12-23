影／新北三重玩具槍公司遭人潑漆 兩少辯稱：受球友所託

新北市三重區一家玩具槍進口公司，上周五（16日）下午遭人撒冥紙、噴漆，經警方連日追查，於昨天晚上於新莊、五股兩地，逮捕兩名涉案未成年少年，偵詢時，兩少坦承犯行，警詢後依少年事件處理法、恐嚇及毀損等罪移送少年法庭偵辦，另持續追查主嫌及其共犯到案釐清。

經調查，新北市三重區光復路二段一家玩具槍製造公司，上周五（16日）下午約4時許，遭兩名黑衣男子闖入，朝著公司門口潑漆、撒冥紙，過程中，林姓員工（36歲）也受波及，全身慘遭油漆潑灑，歹徒警告意味濃厚。

事後，該公司郭姓老闆投訴媒體指稱，他是中華民國玩具槍協會的法務理事，今年3月才接受內政部外聘，為國內「查禁模擬槍審議小組」委員。9月中還走上街頭陳情，指同行有業者，故意進口容易改造槍枝型號，希望警政署能嚴正執法，沒想到12月公司就遭人潑漆，懷疑是遭同行報復。

警方獲報組成專案小組追查，於昨天（22日）晚上8時許，分別在新莊、五股兩處，逮捕涉案黃姓（15歲）及陳姓（16歲）兩名未成年少年到案。偵詢時兩惡少坦承犯行，異口同聲辯稱，是受一名球友請託，以一千元協助購漆、買冥紙前往潑撒，警詢後依少年事件處理法、恐嚇及毀損等罪移送少年法庭偵辦。