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假匯兌真搶劫 設局「黑吃黑」強盜外籍移工現金

中央社／ 彰化縣23日電

高姓犯嫌等人組成集團假裝經營地下匯兌，與被害人交易時，埋伏共犯就突然現身行搶，假「黑吃黑」設局外籍被害人，獲利逾100萬元，警方日前破獲集團，高嫌等4人遭收押禁見。

彰化縣警察局彰化分局今天發布新聞資料表示，月初接獲阮姓越南籍女子報案指稱，與地下匯兌業者交易過程中，突遭4名不明男子搶走現金新台幣60萬元，3年辛苦工作想匯回越南家鄉的積蓄化為烏有。

彰化分局追查發現犯嫌租車做案，也查出此不法集團在鹿港鎮以同手法行搶越南移工，更徒手強奪被害人配戴的金鍊，集團利用外籍人士語言不通等弱勢心態，共組非法暴力團體強奪財物，3天得手逾100萬元贓款，警方共組專案小組，依組織犯罪防制條例、刑法加重強盜罪嫌，報請彰化地方檢察署指揮偵辦。

專案小組調閱台中、彰化、雲林、嘉義、桃園等地監視器影像，發現犯嫌為躲避追查，犯案前先以白紙變造車牌，並利用被害人為避繳較高通匯費用而使用地下匯兌心態，在網路隨機尋找被害人，當假借地下匯兌業者名義與被害人見面進行現金交易時，一旁埋伏共犯就現身洗劫，而假業者也謊稱遭黑吃黑，撇清責任。

警方表示，經蒐證完整，12月15日動員40多名警力前往彰化、台中、桃園等地，逮捕王姓、陳姓、蘇姓等7名犯嫌到案，搜索據點發現分贓畫面等證據，立即再報請檢察官核發拘票將高姓主嫌逮捕歸案，全案移請彰化地檢署偵辦，王姓、高姓等4名犯嫌遭收押。

地下匯兌 越南 移工

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