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砂鍋魚頭捲入賄選 黃俊哲：相信司法會還清白

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

時代力量立法委員王婉諭與新北黨部副執行長彭盛韶今召開記者會表示，競選連任新北市板橋議員黃俊哲服務處主任唐龍輝於選前即遭新北地檢署查出涉嫌行賄羈押禁見，但黃俊哲仍當選新北議員，因此今赴新北地院對黃俊哲提出當選無效之訴，事件為選區競爭製造出冤假錯案，相信司法會還給清白。

今年11月9合1大選前，新北市板橋傳出黃俊哲辦公室主任唐龍輝疑與其他5人購買要價999元的沙鍋魚頭禮盒送給當地里長，拜託將票投給黃俊哲，檢察官訊後認定唐姓龍輝等人涉嫌違反選罷法羈押禁見。

王婉諭今與時代力量於板橋區推出議員候選人彭盛韶到新北地院提起訴訟，因競選連任的黃俊哲團隊於競選時涉嫌賄選，但黃俊哲仍於選舉當選。王婉諭認為對於民主選舉來說，並非一般大眾樂見。

彭盛韶表示，2011年黃俊哲的樁腳賄選，此次是黃俊哲團隊第2次賄選，執行者還是上次執行賄選同一樁腳唐龍輝，時代力量存在社會的意義，即是倡議廉能價值、勇敢揭發地方政治的弊病，因此，此次對黃俊哲提出當選無效之訴，期盼能杜絕賄選、端正選風。

黃俊哲則透過聲明稿指出，唐男與砂鍋魚頭事件，與黃俊哲選舉一事無涉。砂鍋魚頭並無任何與大選相關宣傳品、名片，更無任何囑託、請託，與歷來司法案件完全不同。事件實乃選區內競爭，所製造出的冤假錯案，相信司法最後會還給當事人一個清白，絕對與黃俊哲選舉無關。

時代力量立法委員王婉諭(中)與新北黨部副執行長彭盛韶(右)今赴新北地院對黃俊哲提出當選無效之訴。圖／時代力量新北黨部提供
時代力量立法委員王婉諭(中)與新北黨部副執行長彭盛韶(右)今赴新北地院對黃俊哲提出當選無效之訴。圖／時代力量新北黨部提供

時代力量 賄選 王婉諭

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