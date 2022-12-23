全國首宗「虛偽陪選」案偵結 金門地檢署提當選無效

金門縣在選前傳出全國首宗「虛偽陪選」案，震驚全國，金門地檢署今天表示，偵結蔡姓鄉長候選人虛偽陪選案件，將烏坵鄉鄉長候選人蔡姓、陳姓等4名共犯提起公訴，並依法提起當選無效之訴，據了解，蔡陳兩人目前都已交保。

金門地檢署主任檢察官劉建志表示，此案已偵查終結，檢方指出，蔡姓候選人因獲悉此次鄉長選舉，並無他人有意參選，擔心其若同額競選，而其得票數恐因航班等因素難以達公職人員選舉罷免法第70條所定最低當選票數門檻，即選舉人數20%，將導致選舉無效，乃夥同蔡姓宗親尋得陳男「虛偽陪選」，同樣登記成為候選人。

檢方指出，陳男為花蓮某飯店的巴士司機、實際上與烏坵鄉並無親族或地緣關係，出面虛偽陪選鄉長，並由蔡姓候選人在8月間親自前往花蓮與陳男會面，雙方除約定由候選人蔡女負責繳納參選保證金12萬元外，並許諾選後將另外給予陳男一定金額做為報酬。

據了解，蔡姓候選人因擔心犯行曝光，委由知情的許姓友人代理陳男出面至烏坵鄉登記參選並繳納保證金12萬元，嗣後再由蔡姓候選人將身分證件及保證金收據等寄交陳男，讓他日後有望獲取參選保證金。

金門地檢署檢察官因而認定蔡姓候選人、蔡姓宗親、許姓友人等人共同涉犯公職人員選舉罷免法97條第1項後段，對具有候選人資格者，行求期約賄賂而約為一定競選活動罪嫌，候選人陳男則涉犯同法97條第2項後段具有候選人資格者，期約賄賂而約為一定競選活動等罪嫌，依法提起公訴。

據了解，蔡姓候選人雖在選前就已經羈押，但經選委會公告當選，金門地檢署依法一併向福建金門地方法院提起當選無效之訴，以維選舉之公平性與公正性。