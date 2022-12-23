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「警調廉移」四機關首長齊聚 最高檢召開九合一選舉檢討策進會議

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

最高檢今邀集全國警、調、廉、移民首長，共同召開九合一選舉檢討策進會議。圖／最高檢提供
最高檢今邀集全國警、調、廉、移民首長，共同召開九合一選舉檢討策進會議。圖／最高檢提供
九合一地方選舉落幕，最高檢今召集全國警、調、廉、移民首長，舉行九合一地方公職人員選舉工作檢討與策進會議。檢察總長邢泰釗指出，目前境外勢力藉地下通匯介入選舉，偵辦效果並不理想，網路加密貨幣介入選舉賭盤也嚴重危害選舉正確性，因此會中決議成立「整合打擊地下通匯與網路賭盤聯繫平台」，由最高檢、台高檢、警政署、調查局成立協調平台督導辦理。

今天會議由全台各地檢署檢察長親自就選舉查察報告，警政署長黃明昭、調查局長王俊力、廉政署長莊榮松、移民署副署長林興春、刑事局長李西河均親自出席。刑事局、調查局與移民署，分別就「地下通匯（中港澳資金介入選舉）與選舉賭盤」、「新住民選舉查察」進行專案報告。

會議中，最高檢也回應檢方查察賄選有藍綠顏色之分的相關質疑，表示這次九合一查賄情資，約50%來自各司法警察單位，15%左右來自調查單位，26%左右來自民眾檢舉，並非都由檢方控制，檢察機關對所有具體有效情資，均依法加以偵查。

此外，對於查察賄選中涉及反滲透法部分，最高檢也表示，每一件反滲透法案件案情都不同，檢察機關適用該法查辦賄選案件時，均相當謹慎，事前已就個案法律適用反覆辯證，務求妥適。

賄選 九合一選舉

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