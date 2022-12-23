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影／台南正副議長選前傳出市議員遭恐嚇 警察局長方仰寧說明
台南正副議長選舉前傳出市議員方一峰疑遭恐嚇，要他議長選舉時票不能投無黨籍郭信良；台南市警察局長方仰寧下午出面說明表示，獲報後兩小時內查獲涉案箱型車與三名關係人，警政署已派刑事局偵8隊協助維護這次正副議長選舉治安。
方仰寧表示，昨在麻豆分局主持風紀座談會途中接獲議長電話，稱有重要事情不便在電話中透露，要他前往議長室，他先指派佳里分局長顏勤峰先行前往議會，才得知議長反映議員方一峰疑似遭恐嚇，回報方一峰人在議長室未被押走，市調處的調查員已在場討論案件。
方仰寧晚間九點多抵達議會，與方一峰、郭信良討論後協調由佳里分局與市調處共同受理報案，就近到市調處製作筆錄，報請檢察官指揮偵辦。
方仰寧表示，得知涉恐嚇議員車牌後立即指派刑大、各分局追查涉案車輛，並於2小時後攔獲該車，將該涉案車輛連同駕駛人及車上林姓乘客，另通知涉案人黃姓女子等3人帶至佳里分局製作筆錄後，帶往台南地檢署接受檢察官偵訊。
方仰寧指出，20日即要求16個分局長務必親自拜會議員，向議員確認有無需要派遣隨扈人員，如有需要者應即派遣警職人員，全天候保護議員安全。他說，警察局有責任也有能力保護議員的人身安全，以維護第四屆議員選舉正、副議長的公平性與正義性，不論黨派，有任何不法，絕對嚴予究辦。
方仰寧表示，本案上級至為重視，警政署長黃明昭指派刑事局第八大隊，法務部也要求台南市調處一起維護第四屆議員人身安全並作好預防性保護措施，不容暴力及不法介入本市第四屆正副議長的選舉。
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