影／台南正副議長選前傳出市議員遭恐嚇 警察局長方仰寧說明

台南正副議長選舉前傳出市議員方一峰疑遭恐嚇，要他議長選舉時票不能投無黨籍郭信良；台南市警察局長方仰寧下午出面說明表示，獲報後兩小時內查獲涉案箱型車與三名關係人，警政署已派刑事局偵8隊協助維護這次正副議長選舉治安。

方仰寧表示，昨在麻豆分局主持風紀座談會途中接獲議長電話，稱有重要事情不便在電話中透露，要他前往議長室，他先指派佳里分局長顏勤峰先行前往議會，才得知議長反映議員方一峰疑似遭恐嚇，回報方一峰人在議長室未被押走，市調處的調查員已在場討論案件。

方仰寧晚間九點多抵達議會，與方一峰、郭信良討論後協調由佳里分局與市調處共同受理報案，就近到市調處製作筆錄，報請檢察官指揮偵辦。

方仰寧表示，得知涉恐嚇議員車牌後立即指派刑大、各分局追查涉案車輛，並於2小時後攔獲該車，將該涉案車輛連同駕駛人及車上林姓乘客，另通知涉案人黃姓女子等3人帶至佳里分局製作筆錄後，帶往台南地檢署接受檢察官偵訊。

方仰寧指出，20日即要求16個分局長務必親自拜會議員，向議員確認有無需要派遣隨扈人員，如有需要者應即派遣警職人員，全天候保護議員安全。他說，警察局有責任也有能力保護議員的人身安全，以維護第四屆議員選舉正、副議長的公平性與正義性，不論黨派，有任何不法，絕對嚴予究辦。