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遭指控恐嚇藍營議員 台南區漁會理事長林士傑5萬交保

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

林士傑隨即在個人臉書發文，「政治無是非！我正式宣布退出民進黨！靜待司法調查！」。圖／取自林士傑臉書
林士傑隨即在個人臉書發文，「政治無是非！我正式宣布退出民進黨！靜待司法調查！」。圖／取自林士傑臉書
台南市議長選舉戰況激烈，昨傳出有人警告國民黨議員方一峰在議長選舉時，只能「不出席」、「投自己」擇一決定，否則會讓他好看，檢警追查，疑為台南區漁會理事長林士傑，警方依涉恐嚇罪嫌，將林士傑及在場女子等人送辦，檢方複訊後林及該女子均以5萬元交保。

林士傑隨即在個人臉書發文，「政治無是非！我正式宣布退出民進黨！靜待司法調查！」。

台南地檢署據報後立即分案，由檢肅黑金專組主任檢察官及檢察官成立專案小組，指揮市警察局及台南市調查處共同偵辦，經警方與調查官已對相關涉案人製作筆錄後，送檢方複訊。

然而，據了解，林士傑坦承搭乘這輛廂型車到西港慶安宮，但沒有說相關威脅文句。

據調查，昨天傍晚5時30分左右，有輛廂型車停在西港區慶安宮附近道路，車內有兩男一女，其中一人下車到方一峰服務處找方，指副議長李文俊在車上要找他。方不疑有他上了車後，卻不見李文俊。而車內人員提及議長選舉，「你只有兩種選擇，一種不出席，一種投自己」。

然而，方一峰告訴對方，「我會照著黨團決議走」，但對方要求方明天中午要給答覆，否則就給你好看。

案發後，方記下車號告訴認識的調查員，對方隨即報告檢察官，檢方要求警方根據道路監視器找車，約1個小時後在安南區攔下這輛廂型車，而台南區漁會理事長林士傑坐在車內。

台南 檢察官

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