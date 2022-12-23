七股工業區開發案涉貪栽跟頭 陳凱凌被攔「嚇到腿軟」

台南市府經發局長陳凱凌遭檢舉涉貪接受性招待，經檢調人員前天搜索住處及辦公室，查獲牛皮紙袋內現金10萬元及名片等證物，檢方認他涉貪汙罪嫌重大且有逃亡、滅證之虞聲押，台南地院深夜裁押禁見，據調查，陳在七股工業區開發工程案中涉收取廠商現金及喝花酒接受性招待而惹禍上身。

據專案小組調查，黃姓廠商欲七股工業區開發案中相關工程，循線找上經發局長陳凱凌幫忙，陳凱凌答應給予協助，期間廠商私下給錢，甚至安排他在酒店喝花酒，接受性招待。然而，事後因廠商規模不符需求，沒辦法承攬工程而告吹；廠商相信陳能幫的上忙，結果並非如此，東窗事發。

專案小組前天前往陳凱凌的住處及辦公室搜索，在住處附近路上發現陳車攔了下來，他沒想到專案小組大動作找上門，下車時當場腿軟，嚇得臉色蒼白。隨後進入住處找到現金30萬元，其中有只牛皮紙袋內有現金10萬及名片1張，而該名片則是家工程公司。

據據查，專案小組目前掌握其帳戶內異常金錢流動約200、300萬元，然而，他雖坦承收取現金及喝花酒接受性招待，但明確收取廠商金額，仍待依相關證物進一步釐清。另他也坦承名下建物的不動產交易登載不實。

面對建設公司提供陳凱凌購屋付款，以及經發局辦理台南市綠能產業園區申請設置委託技術服務案有圖利廠商之嫌，陳凱凌則否認，法官也認僅有證人單一證述，證據不足。

檢調單位自今年3月起從七股工業區開發工程案開始查起，之後議員謝龍介在議會質詢外界檢舉黑函及光電案。據調查，專案小組所掌握具體事證，仍以七股工業區開發工程案為主，陳遭檢舉涉及多起案件，專案小組仍持續偵辦調查中。