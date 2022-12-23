失婚男殺破壞婚姻第三者131刀致死 法官認「可教化」判免死

何姓男子（中）殺前妻新歡131刀致死被捕。本報資料照片，記者林保光／攝影 高雄何姓男子今年5月回前妻住處，發現前妻新歡吳姓男子，竟持刀刺殺吳131刀，將吳吊在浴室門把企圖勒死，吳仍因失血過多傷重不治。高雄地方法院認為何因第三者介入破壞家庭才臨起意殺人，仍可教化，依殺人罪判他無期徒刑、遞奪公權終身。

判決指出，何姓男子（34歲）今年3月離婚，但自認為前妻外遇，自己在精神狀況不佳下遭到設計而離婚，對房產及子女監護仍有爭執，5月6日他與前妻在通訊軟體中爭吵後，去找前妻理論，但前妻正好帶小孩上學外出，他進屋發現前妻的新歡吳姓男子（37歲）睡在女兒房間，認為吳就是破壞他婚姻的第三者，便到廚房拿水果刀進房殺人。

吳姓男子不及防備，遇刺後驚醒，因身材櫆梧，起身和何搶刀，但因身中多刀，無力抵抗，在屋內躲何，纏鬥至房間外的走廊，又因不熟悉如何開大門內鎖，無法順利開大門逃離，而在玄關處與何拉扯後，2人疲憊休息一下，不料何又到廚房拿另把刀，吳躲入浴室不支倒地。

何追進浴室，拿健身用吊環尼龍繩綁吳頸部，把吊環勾在浴室門把，要勒死吳，但吳全身中131刀，深入肺、肝、腎、胰臟及腸子，失血過多死亡，何即換衣離去，直到前妻回家，見屋內血跡斑斑，吳死在浴室，趕緊請朋友協助報警。隔天警方在台鐵鼓山站，逮捕在電梯間過夜的何。