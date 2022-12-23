失婚男殺破壞婚姻第三者131刀致死 法官認「可教化」判免死
高雄何姓男子今年5月回前妻住處，發現前妻新歡吳姓男子，竟持刀刺殺吳131刀，將吳吊在浴室門把企圖勒死，吳仍因失血過多傷重不治。高雄地方法院認為何因第三者介入破壞家庭才臨起意殺人，仍可教化，依殺人罪判他無期徒刑、遞奪公權終身。
判決指出，何姓男子（34歲）今年3月離婚，但自認為前妻外遇，自己在精神狀況不佳下遭到設計而離婚，對房產及子女監護仍有爭執，5月6日他與前妻在通訊軟體中爭吵後，去找前妻理論，但前妻正好帶小孩上學外出，他進屋發現前妻的新歡吳姓男子（37歲）睡在女兒房間，認為吳就是破壞他婚姻的第三者，便到廚房拿水果刀進房殺人。
吳姓男子不及防備，遇刺後驚醒，因身材櫆梧，起身和何搶刀，但因身中多刀，無力抵抗，在屋內躲何，纏鬥至房間外的走廊，又因不熟悉如何開大門內鎖，無法順利開大門逃離，而在玄關處與何拉扯後，2人疲憊休息一下，不料何又到廚房拿另把刀，吳躲入浴室不支倒地。
何追進浴室，拿健身用吊環尼龍繩綁吳頸部，把吊環勾在浴室門把，要勒死吳，但吳全身中131刀，深入肺、肝、腎、胰臟及腸子，失血過多死亡，何即換衣離去，直到前妻回家，見屋內血跡斑斑，吳死在浴室，趕緊請朋友協助報警。隔天警方在台鐵鼓山站，逮捕在電梯間過夜的何。
何在高雄地院審理時坦承殺人，但合議庭認為，何殺人後沒與家屬和解，家屬要求判他死刑，本也應給最嚴厲罪責，但考量他殺人動機，是因離婚前發覺妻子另結新歡，第三者破壞他的家庭，簽字離婚又被趕出家門，在房產和小孩扶養權上有爭執，見第三者在房內，臨時起意犯案，難認定泯滅良心、罪無可逭，如有完善的教化處遇與適當治療應能改善，才免除他死刑。全案可上訴。
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