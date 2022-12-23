快訊

蔡小虎因吃到「它」送醫急救…腸沾黏症狀、飲食禁忌一次看，嚴重恐腹膜炎需開刀

梨泰院第49天：南韓政府漠視、遺族被「二次傷害」

排黑拿香跟拜還瞎挺高虹安、鍾東錦 藍營內部批沖昏頭

失婚男殺破壞婚姻第三者131刀致死 法官認「可教化」判免死

聯合報／ 記者林保光／即時報導

何姓男子（中）殺前妻新歡131刀致死被捕。本報資料照片，記者林保光／攝影
何姓男子（中）殺前妻新歡131刀致死被捕。本報資料照片，記者林保光／攝影
高雄何姓男子今年5月回前妻住處，發現前妻新歡吳姓男子，竟持刀刺殺吳131刀，將吳吊在浴室門把企圖勒死，吳仍因失血過多傷重不治。高雄地方法院認為何因第三者介入破壞家庭才臨起意殺人，仍可教化，依殺人罪判他無期徒刑、遞奪公權終身。

判決指出，何姓男子（34歲）今年3月離婚，但自認為前妻外遇，自己在精神狀況不佳下遭到設計而離婚，對房產及子女監護仍有爭執，5月6日他與前妻在通訊軟體中爭吵後，去找前妻理論，但前妻正好帶小孩上學外出，他進屋發現前妻的新歡吳姓男子（37歲）睡在女兒房間，認為吳就是破壞他婚姻的第三者，便到廚房拿水果刀進房殺人。

吳姓男子不及防備，遇刺後驚醒，因身材櫆梧，起身和何搶刀，但因身中多刀，無力抵抗，在屋內躲何，纏鬥至房間外的走廊，又因不熟悉如何開大門內鎖，無法順利開大門逃離，而在玄關處與何拉扯後，2人疲憊休息一下，不料何又到廚房拿另把刀，吳躲入浴室不支倒地。

何追進浴室，拿健身用吊環尼龍繩綁吳頸部，把吊環勾在浴室門把，要勒死吳，但吳全身中131刀，深入肺、肝、腎、胰臟及腸子，失血過多死亡，何即換衣離去，直到前妻回家，見屋內血跡斑斑，吳死在浴室，趕緊請朋友協助報警。隔天警方在台鐵鼓山站，逮捕在電梯間過夜的何。

何在高雄地院審理時坦承殺人，但合議庭認為，何殺人後沒與家屬和解，家屬要求判他死刑，本也應給最嚴厲罪責，但考量他殺人動機，是因離婚前發覺妻子另結新歡，第三者破壞他的家庭，簽字離婚又被趕出家門，在房產和小孩扶養權上有爭執，見第三者在房內，臨時起意犯案，難認定泯滅良心、罪無可逭，如有完善的教化處遇與適當治療應能改善，才免除他死刑。全案可上訴。

何姓男子殺前妻新歡吳姓男子131刀致死，案發時吳被移出屋外。本報資料照片，記者林保光／攝影
何姓男子殺前妻新歡吳姓男子131刀致死，案發時吳被移出屋外。本報資料照片，記者林保光／攝影

殺人 離婚

延伸閱讀

夫裝闊買名車養小三而婆婆竟要妻幫貸款 網狂勸「離婚吧」

屏東某科大浴室驚見四腳獸！眾人包圍喊出來 律師：恐觸法

不滿沒戴口罩被規勸 紙雕師變裝刺死超商店員判處死刑

28歲警溜進浴室裝「針孔芳香劑」偷拍 女同事撤告獲不起訴

相關新聞

失婚男殺破壞婚姻第三者131刀致死 法官認「可教化」判免死

高雄何姓男子今年5月回前妻住處，發現前妻新歡吳姓男子，竟持刀刺殺吳131刀，將吳吊在浴室門把企圖勒死，吳仍因失血過多傷重...

遭胞妹告發！禾馨執行長蘇怡寧夫婦涉逃漏稅 檢調約談

禾馨婦幼集團執行長蘇怡寧醫師，先前遭胞妹告發涉嫌利用自己當作人頭逃漏稅，當時檢方因年代久遠，相關資料均已銷毀，查無事證將...

司法圈「抗議職人」精神受損 向前檢察長求償10萬元敗訴

台北司法圈公認的「抗議職人」陳鐵城，長期針對法務部前主秘、現台灣高檢署主任檢察官陳宏達以粗鄙言詞抗議，多次遭法辦；陳鐵城...

疑妻「討客兄」…吊車司機一刀殺死燒烤店員工 判關20年定讞

吊車司機吳金龍懷疑妻子搞外遇，拿刀到妻子上班的燒烤店洩憤，見燒烤店員工曾姓男子上前制止，一刀刺向曾的腹部，導致臟器外露、...

外出3天餓死1歲女嬰 離譜母親稱「自首」盼法院減刑

桃園一名20多歲王姓女子2015年產下一名女嬰，卻經常為了外出工作，獨自將女嬰留在家中，未正常餵食，甚至二度將女嬰獨留家...

工人喝藥酒後開車遭罰12萬元 房產遭查封後繳清

行政執行署士林分署今天表示，陳姓建築工人工作時習慣喝大量藥酒，下班後駕車遭警攔查驗出酒精濃度超標，卻遲不繳清12萬元罰鍰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。