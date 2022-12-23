外出3天餓死1歲女嬰 離譜母親稱「自首」盼法院減刑

桃園一名20多歲王姓女子2015年產下一名女嬰，卻經常為了外出工作，獨自將女嬰留在家中，未正常餵食，甚至二度將女嬰獨留家中長達3天不理，結果鬧出人命，被依遺棄致死罪起訴；桃園地院今天開準備庭，王女坦承犯行，但主張自己是自首供出犯行，盼法院減刑。

檢警調查，王女2015年產下女嬰後，多次因為工作將女嬰獨留家中，且未提供足夠飲食。而且，女嬰有一次因為打疫苗不舒服住進加護病房長達一個月，出院後再無女嬰音訊，全案直至女嬰未正常接種疫苗引起相關單位注意，追查後才發現人已死亡，遺體至今未尋獲。

檢警追查，王女曾二度將女嬰獨留家中長達三天，且未提供足夠飲食，第一次是2016年10月19日到10月21日，第二次是2016年11月18日至11月20日。她供稱第二次外出返家時女嬰已經死亡，但對遺體處理方式及去向交代不清。

準備庭上，王女坦承檢方起訴犯罪事實，供稱自己一直都有照顧女嬰，稱女嬰平常很安靜，鮮少哭鬧，但身材個頭有比較小，互動鮮少有回應，「除了發展有些遲緩，沒有注意到其他異狀」。

王女還說，女嬰住院是因為有腦部放電不正常、腎功能不佳等情要觀察，由於自己要工作，無法24小時照料，經醫師同意，才會一直待在加護病房。出院前雖曾轉到一般病房，但自己當時需要上班，也是請人幫忙，不知道出院時醫生囑咐要注意那些事項，拒絕接種疫苗是因為小孩已經死了。