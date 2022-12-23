遭胞妹告發！禾馨執行長蘇怡寧夫婦涉逃漏稅 檢調約談

禾馨婦幼集團執行長蘇怡寧夫婦因涉嫌逃漏稅遭檢調約談。圖／聯合報系資料照片 禾馨婦幼集團執行長蘇怡寧醫師，先前遭胞妹告發涉嫌利用自己當作人頭逃漏稅，當時檢方因年代久遠，相關資料均已銷毀，查無事證將他不起訴。但台高檢認為尚有疑點待釐清，將全案發回台北地檢署續查，檢調昨約談蘇怡寧與其妻陳君蕙到案，檢方複訊後請回。

身為婦產科名醫的蘇怡寧，一手創辦禾馨醫療集團及慧智基因，但疑似與家人感情不睦。去年他曾被親父控告涉嫌遺棄，最後獲檢方不起訴，如今又被妹妹蘇怡樺告發涉嫌逃漏稅。

蘇怡樺指稱，自己2005、2006年間人在美國，從未替哥哥創辦的另間訊聯生物科技工作，哥哥卻指示訊聯生技拿她的人頭報了2年130餘萬的薪資支出，她事後收到訊聯生技的扣繳憑單，才發現自己變成訊聯生技的技術團隊成員。

先前北檢偵辦時，蘇怡寧供稱因妹妹當時有幫忙他的研發團隊安排出國的機票、住宿，他認為妹妹有付出勞務，並基於照顧家人，因此曾拿錢給妹妹，後來才用妹妹名義報稅。

當時檢方查出，蘇怡寧遭告發的逃漏稅行為係於2005年，已超過法定10年追訴時效，另外2006年蘇妹扣繳憑單部分，經函詢台北國稅局及訊聯，也得到因超過資料保存年限，稅務資料已銷毀的答案，只能從員工內部工作文件看出，該筆款項當初是以現金支付，難以查明蘇男是否涉及逃漏稅，因此將全案處分不起訴。