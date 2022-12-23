司法圈「抗議職人」精神受損 向前檢察長求償10萬元敗訴

陳鐵城曾在法務部門口以紅火龍果砸頭嚇人。 本報資料照片／讀者提供 台北司法圈公認的「抗議職人」陳鐵城，長期針對法務部前主秘、現台灣高檢署主任檢察官陳宏達以粗鄙言詞抗議，多次遭法辦；陳鐵城日前聲請陳宏達給付他10萬元精神損害賠償，台北地院審理判決駁回。可上訴。

陳鐵城主張，因為陳宏達的關係，造成他的親朋好友誤認他是十惡不赦的壞人，且因此受有精神上的損害，所以向陳宏達求償。

陳宏達答辯稱，他自擔任基隆地檢署檢察長以來，一直被陳鐵城藉端牽扯，陳鐵城還造謠妄指他是「司法黑手」，只有在他台中地檢署檢察長任內，陳鐵城因路途遙遠未前來抗議，後來，他擔任法務部主任秘書、調任台灣禍檢署主任檢察官後，陳鐵城則繼續在司法院區對他「潑糞式」謾罵。

陳宏達答辯稱，他在司法界服務30多年，有一定的風評，陳鐵城向他求償，主觀上是想繼續騷擾他，請法官裁定駁回，而為防止陳鐵城惡用司法資源，並建議法官依職權裁處陳鐵城12萬元以下罰鍰。