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想當少年賭神欠一屁股債 遭登門押走簽本票爸媽嚇壞

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中20歲陳姓男子從賭博網站取得經營權，招募同夥專挑豐原地區青少年下手，並以「無需現金就能下注、短期獲利」引誘加入，卻造成多人欠一屁股債還不出，陳等就會登門押人簽本票，或印出大頭照舉牌到其父母、工作地高喊欠錢還錢，警方循線破獲逮捕陳等5人依賭博罪嫌送辦。

刑事局電信偵查大隊第二隊指出，今年8月間獲報陳姓主嫌（20歲）因代理線上博弈網站的經營權，他找來彭姓（39歲）、潘姓（20歲）、郭姓（19歲）男子及廖姓（17歲）少年等人，特定以豐原地區青少年為對象引誘加入賭博。

警方說，因一般賭博網站下注都會先以現金換點數，陳男考量青少年現金不多，改打出「免現金、短期獲利」等話術，找到對象後還會開啟「信用板」權限，讓青少年賭客在無需現金情況下就能下注線上賭博。

警方發現，陳嫌等人大多利用朋友間相互拉下線，並以口頭介紹或私訊找年輕人加入，結果多名少年原想趁著賭博拚一把賺大錢，未料卻輸到欠上5萬元至10萬元不等債務，手上沒錢情況下陳就會撂人到對方家中押走逼簽本票。

警方也發現，其中1名被害人因曾以瑪莎拉蒂跑車代步，陳嫌等為了追債，就自行印出對方大頭照片，一旁還寫「欠錢不還，有錢開瑪莎拉蒂」、「沒錢還錢、天地良心、是世道不公」等語，並製成立牌或是跑到他家門前舉牌叫囂，或是赴工作場所騷擾，造成多數家長不堪其擾。

警方經4個多月蒐證，目前已發現有5名被害人其中3名是少年，15日持搜索票至台中、新竹等地執行，並拘提陳等5人到案，並查扣現金20萬3700元、手機、本票等證物，詢後依組織、恐嚇、妨害自由及賭博等罪嫌送辦。

警方查扣討債立牌、本票及球棒等證物。記者曾健祐／翻攝
警方查扣討債立牌、本票及球棒等證物。記者曾健祐／翻攝
陳嫌等將欠債被害人印出照片、寫上標語製成立牌登門討債。記者曾健祐／翻攝
陳嫌等將欠債被害人印出照片、寫上標語製成立牌登門討債。記者曾健祐／翻攝
警方將陳姓主嫌等5人移送。記者曾健祐／翻攝
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賭博

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