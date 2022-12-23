想當少年賭神欠一屁股債 遭登門押走簽本票爸媽嚇壞

台中20歲陳姓男子從賭博網站取得經營權，招募同夥專挑豐原地區青少年下手，並以「無需現金就能下注、短期獲利」引誘加入，卻造成多人欠一屁股債還不出，陳等就會登門押人簽本票，或印出大頭照舉牌到其父母、工作地高喊欠錢還錢，警方循線破獲逮捕陳等5人依賭博罪嫌送辦。

刑事局電信偵查大隊第二隊指出，今年8月間獲報陳姓主嫌（20歲）因代理線上博弈網站的經營權，他找來彭姓（39歲）、潘姓（20歲）、郭姓（19歲）男子及廖姓（17歲）少年等人，特定以豐原地區青少年為對象引誘加入賭博。

警方說，因一般賭博網站下注都會先以現金換點數，陳男考量青少年現金不多，改打出「免現金、短期獲利」等話術，找到對象後還會開啟「信用板」權限，讓青少年賭客在無需現金情況下就能下注線上賭博。

警方發現，陳嫌等人大多利用朋友間相互拉下線，並以口頭介紹或私訊找年輕人加入，結果多名少年原想趁著賭博拚一把賺大錢，未料卻輸到欠上5萬元至10萬元不等債務，手上沒錢情況下陳就會撂人到對方家中押走逼簽本票。

警方也發現，其中1名被害人因曾以瑪莎拉蒂跑車代步，陳嫌等為了追債，就自行印出對方大頭照片，一旁還寫「欠錢不還，有錢開瑪莎拉蒂」、「沒錢還錢、天地良心、是世道不公」等語，並製成立牌或是跑到他家門前舉牌叫囂，或是赴工作場所騷擾，造成多數家長不堪其擾。