疑妻「討客兄」…吊車司機一刀殺死燒烤店員工 判關20年定讞

吳金龍在妻子上班的燒烤店前刺殺她和曾姓男子。圖／聯合報系資料照片 吊車司機吳金龍懷疑妻子搞外遇，拿刀到妻子上班的燒烤店洩憤，見燒烤店員工曾姓男子上前制止，一刀刺向曾的腹部，導致臟器外露、傷重不治，最高法院依殺人罪判吳20年徒刑定讞。

吳金龍（58歲）因曾傷害過妻子（46歲），妻子去年聲請保護令核准，禁止吳對妻子騷擾、聯絡，兩人分居後，吳仍時常打聽妻子住所。吳懷疑妻子與曾有染，又害女兒輕生，加上兩人有金錢糾紛，去年7月29日跑到妻子上班的燒烤店，先以祭拜女兒的麵筋罐頭砸對方，再拿預藏的刀子靠近。

曾見狀上前阻擋，吳持彈簧刀刺曾左腹部一刀，接著又轉向妻子猛刺腹部與左臀、大腿等處6次。曾倒地不起，送醫不治，妻子則撿回一命。

吳金龍否認犯罪，辯誤以為曾有凶器，是為防禦才持刀刺人，也沒有殺死妻子的意圖。一審認為吳與曾素昧平生，僅因懷疑妻子與曾有染、和妻子的金錢糾紛，就拿刀在人來人往的燒烤店前刺殺兩人，造成社會不安，依殺人罪判20年徒刑。

二審審理時，吳稱自己視力不好，只剩「0.05」，且激動地說事出必有因，指妻子有很多「客兄」，一度氣到敲桌，被法官斥責「殺人還那麼大聲」、「不要整天檢討別人」。

二審仍維持一審刑度，依殺人罪判吳金龍20年徒刑，案經上訴，最高法院認為原審判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。