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警監聯合稽查改裝車 多輛外送員機車胎紋明顯不足

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市板橋警方昨晚與板橋監理站人員聯合稽查改裝車，發現多輛外送員機車胎紋明顯不足，影響行車安全。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋警方昨晚與板橋監理站人員聯合稽查改裝車，發現多輛外送員機車胎紋明顯不足，影響行車安全。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋警方昨晚與板橋監理站人員聯合稽查改裝車，取締擅自改裝LED強光燈33件、變更燈色1件，合計違規改裝車輛34件，同時也發現多輛外送員機車胎紋明顯不足，影響行車安全。

新北市板橋警分局長許芳毅昨晚率隊與板橋監理站人員共同在板橋區溪城路執行聯合稽查勤務，勤務重點為稽查改裝、噪音車輛、違法改裝微型電動二輪車及外送員安全駕駛，透過監理人員當場專業認定是否涉及引擎、底盤、排氣管等不當改裝，取締違規上路之車輛。

環警聯合查稽在2小時內共攔查一百餘部汽機車，取締擅自改裝LED強光燈33件、變更燈色1件，合計違規改裝車輛34件，無照駕駛2件，機車不依規定裝載1件、微型電動二輪車違規1件、通報召回監理站驗車7件、車輛改或換裝排氣管產生噪音通報由環保署檢驗4件；同時稽查19輛外送員安全駕駛情形，發現有4件車輛胎紋不足，影響行車安全。

年終尾牙聚餐一攤接攤，警方呼籲，飲宴時別忘酒後駕車加重處罰，勿以身處法，將持續全面加強稽查工作以展現執法決心與能力，並利用各種機會，加強宣導，促使民眾提升守法觀念，共同營造本市安全、順暢的行車空間。

新北市板橋警方昨晚與板橋監理站人員聯合稽查改裝車，取締擅自改裝LED強光燈33件、變更燈色1件，合計違規改裝車輛34件。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋警方昨晚與板橋監理站人員聯合稽查改裝車，取締擅自改裝LED強光燈33件、變更燈色1件，合計違規改裝車輛34件。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋警方昨晚與板橋監理站人員聯合稽查改裝車，取締擅自改裝LED強光燈33件、變更燈色1件，合計違規改裝車輛34件。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋警方昨晚與板橋監理站人員聯合稽查改裝車，取締擅自改裝LED強光燈33件、變更燈色1件，合計違規改裝車輛34件。記者王長鼎／翻攝

外送員 機車族

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