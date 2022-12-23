快訊

蔡小虎因吃到「它」送醫急救…腸沾黏症狀、飲食禁忌一次看，嚴重恐腹膜炎需開刀

梨泰院第49天：南韓政府漠視、遺族被「二次傷害」

排黑拿香跟拜還瞎挺高虹安、鍾東錦 藍營內部批沖昏頭

工人喝藥酒後開車遭罰12萬元 房產遭查封後繳清

中央社／ 台北23日電

陳姓建築工人（右）工作時習慣喝大量藥酒，下班酒駕返家遭警方攔查開罰。由於陳男遲不繳清新台幣12萬元罰鍰，法務部行政執行署士林分署查封陳男名下房產，陳男12月13日即攜帶現金至士林分署繳清欠款。（士林分署提供） 中央社
陳姓建築工人（右）工作時習慣喝大量藥酒，下班酒駕返家遭警方攔查開罰。由於陳男遲不繳清新台幣12萬元罰鍰，法務部行政執行署士林分署查封陳男名下房產，陳男12月13日即攜帶現金至士林分署繳清欠款。（士林分署提供） 中央社

行政執行署士林分署今天表示，陳姓建築工人工作時習慣喝大量藥酒，下班後駕車遭警攔查驗出酒精濃度超標，卻遲不繳清12萬元罰鍰。案經執行人員查封房產，陳男日前繳清欠款。

法務部行政執行署士林分署發布新聞稿表示，陳姓建築工人自稱習慣於工作時飲用含酒精成份的藥酒以提神，去年9月間於桃園市一處工地工作，自認中午飲用藥酒後，下午酒精應該已消退，因此仍駕車返家。

陳男駕車離開工地不久，隨即遭員警攔檢，當場測試酒精濃度超過標準值且為累犯，由桃園市政府交通事件裁決處裁罰新台幣12萬元；陳男至桃園交裁處申請分18期繳納，但僅繳納數期即停繳，滯欠5萬4000元。

案經桃園交裁處移送士林分署，執行人員發現陳男名下僅有位於新北市汐止區汐萬路的房產及車齡24年的老舊汽車，此外無其他財產可以執行，因此於11月間囑託地政機關查封房產。

陳男獲悉房產遭查封後即向士林分署表示，因受疫情影響，工作量銳減，無法按期繳款，並非惡意違約，且房產是他與兒子唯一棲身之所，請求執行人員暫勿拍賣，並承諾於12月底繳清欠款。

士林分署執行人員考量陳男處境後酌情給予相當寬限期日，陳男12月13日依約攜帶現金至士林分署繳清所欠的酒駕罰鍰5萬4000元，士林分署即發函地政機關塗銷不動產查封登記，全案圓滿落幕。

酒駕

延伸閱讀

滯欠酒駕拒測罰單18萬 男遭查封南港5千萬豪宅 秒繳5萬分期付款

一連23天強力執行酒駕專案 行政執行署今執法2842萬

台中331名酒駕犯欠1億元罰款 執行署扣房、BMW即就範

酒駕拒測但不繳罰款 台北分署半天查封雙北3處不動產

相關新聞

失婚男殺破壞婚姻第三者131刀致死 法官認「可教化」判免死

高雄何姓男子今年5月回前妻住處，發現前妻新歡吳姓男子，竟持刀刺殺吳131刀，將吳吊在浴室門把企圖勒死，吳仍因失血過多傷重...

遭胞妹告發！禾馨執行長蘇怡寧夫婦涉逃漏稅 檢調約談

禾馨婦幼集團執行長蘇怡寧醫師，先前遭胞妹告發涉嫌利用自己當作人頭逃漏稅，當時檢方因年代久遠，相關資料均已銷毀，查無事證將...

司法圈「抗議職人」精神受損 向前檢察長求償10萬元敗訴

台北司法圈公認的「抗議職人」陳鐵城，長期針對法務部前主秘、現台灣高檢署主任檢察官陳宏達以粗鄙言詞抗議，多次遭法辦；陳鐵城...

疑妻「討客兄」…吊車司機一刀殺死燒烤店員工 判關20年定讞

吊車司機吳金龍懷疑妻子搞外遇，拿刀到妻子上班的燒烤店洩憤，見燒烤店員工曾姓男子上前制止，一刀刺向曾的腹部，導致臟器外露、...

外出3天餓死1歲女嬰 離譜母親稱「自首」盼法院減刑

桃園一名20多歲王姓女子2015年產下一名女嬰，卻經常為了外出工作，獨自將女嬰留在家中，未正常餵食，甚至二度將女嬰獨留家...

工人喝藥酒後開車遭罰12萬元 房產遭查封後繳清

行政執行署士林分署今天表示，陳姓建築工人工作時習慣喝大量藥酒，下班後駕車遭警攔查驗出酒精濃度超標，卻遲不繳清12萬元罰鍰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。