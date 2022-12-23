工人喝藥酒後開車遭罰12萬元 房產遭查封後繳清

陳姓建築工人（右）工作時習慣喝大量藥酒，下班酒駕返家遭警方攔查開罰。由於陳男遲不繳清新台幣12萬元罰鍰，法務部行政執行署士林分署查封陳男名下房產，陳男12月13日即攜帶現金至士林分署繳清欠款。（士林分署提供） 中央社

行政執行署士林分署今天表示，陳姓建築工人工作時習慣喝大量藥酒，下班後駕車遭警攔查驗出酒精濃度超標，卻遲不繳清12萬元罰鍰。案經執行人員查封房產，陳男日前繳清欠款。

法務部行政執行署士林分署發布新聞稿表示，陳姓建築工人自稱習慣於工作時飲用含酒精成份的藥酒以提神，去年9月間於桃園市一處工地工作，自認中午飲用藥酒後，下午酒精應該已消退，因此仍駕車返家。

陳男駕車離開工地不久，隨即遭員警攔檢，當場測試酒精濃度超過標準值且為累犯，由桃園市政府交通事件裁決處裁罰新台幣12萬元；陳男至桃園交裁處申請分18期繳納，但僅繳納數期即停繳，滯欠5萬4000元。

案經桃園交裁處移送士林分署，執行人員發現陳男名下僅有位於新北市汐止區汐萬路的房產及車齡24年的老舊汽車，此外無其他財產可以執行，因此於11月間囑託地政機關查封房產。

陳男獲悉房產遭查封後即向士林分署表示，因受疫情影響，工作量銳減，無法按期繳款，並非惡意違約，且房產是他與兒子唯一棲身之所，請求執行人員暫勿拍賣，並承諾於12月底繳清欠款。

士林分署執行人員考量陳男處境後酌情給予相當寬限期日，陳男12月13日依約攜帶現金至士林分署繳清所欠的酒駕罰鍰5萬4000元，士林分署即發函地政機關塗銷不動產查封登記，全案圓滿落幕。