為了600元計程車資分攤不均 男打死共乘友人判刑7年4月

黃姓男子與劉姓友人聚餐、飲酒，返家時為了600元計程車車資爭論不休，黃出手毆打劉男後丟包，致劉傷重不治；檢察官相驗分案，依傷害致死罪起訴黃，台北地院審理，今天判黃有期徒刑7年4月。可上訴。

2022年1月3日晚間近午夜，65歲的黃、67歲死者劉男與多人在新北市新店區中央路卡拉OK店聚餐喝酒，飲畢，黃與劉共搭多元計程車回家，途中另名友人先下車，車上只剩黃、劉2名乘客，車子先駛向劉的住家。

黃姓男子微醉但有意識，質疑車子先開到劉的住處，導致他須多付600元車資，認為分攤不均，2人在車內起口角，黃被控毆打劉的頭部、臉部，第2天凌晨拖劉下車，把劉丟在住處附近的轉彎車道，自己再搭車返回中和區的住處。

劉被丟包後躺在車道上，渾身血跡，路人通知社區保全員報警；救護人員趕抵時，劉已失去呼吸心跳，警方查出黃涉案，逮捕並法辦黃，黃一度羈押禁見，被訴傷害致死罪。

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