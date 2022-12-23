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年金改革後不滿退休金大幅縮減 前大法官湯德宗打官司確定輸了！

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

前大法官湯德宗。圖／聯合報系資料照片
前大法官湯德宗。圖／聯合報系資料照片
大法官湯德宗自中研院退休後，4年前因施行公立學校教職員退休資遣撫卹條例規定，重新核算每月退休所得，他不服提行政訴訟，一審判敗訴，最高行政法院昨判決湯敗訴確定。

湯德宗原先是中研院聘任人員，2011年10月1日退休後就任大法官，2019年9月30日卸任大法官；湯經中研院依2018年7月1日施行的退撫條例規定，核定退休薪級為770薪點，退休金種類為月退休，退撫新制實施前、後年資合計28年，並重新計算審定湯的每月退休所得。

湯德宗提復審駁回，提行政訴訟救濟，主張依退撫條例重新審定、大幅削減他的月退休金，嚴重違背憲法特設大法官任期保障意旨，牴觸憲法信賴保護原則，認為中研院處分違法無效。

他認為提行政訴訟不僅為確保個人權益，更在維護大法官審判獨立，符合憲法特設保障大法官任期的意旨；台北高等行政法院一審認為，湯德宗是2018年7月1日前退休人員，中研院依退撫條例規定重新核算月退休金，處分沒有違誤。

一審指出，湯德宗是就任大法官之前，為中研院退休人員，依退撫新制核算年資和月退休金，與退休後再任大法官，取得法律保障大法官任期的法律上地位、信賴利益，是兩回事，故判湯德宗敗訴。湯上訴，最高行政法院認為一審判決適用法令沒有違誤，昨駁回上訴，湯確定敗訴。

大法官 中研院 退休金 年金改革

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