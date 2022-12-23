持35張玩具鈔性交易 男子依詐欺罪判刑3月

嘉義縣李姓男子與女子發生性交易後，涉嫌將35張玩具鈔票裝入紅包袋，支付性交易對價，女子事後發現被騙，不滿被白嫖憤而報警查獲，女子又提告傷害，法官審理後二罪俱罰。

李男與女子為朋友關係，知道女子有中度智能障礙，今年9月12日中午，雙方約定性交易，但發生性關係後，女方索討金錢不但遭拒，還被李男涉嫌徒手毆打，造成上唇左側腫起、左手臂及右手臂外側擦傷。

9月17日雙方又合意性交易，李男這次將在網路上購得的35張千元玩具鈔票裝入紅包袋內，用來支付性交易對價，厚厚的紅包袋令女子以為收到真鈔心滿意足，沒想到回家打開一看竟然都是玩具鈔票，認為欺人太甚，新仇舊恨氣得一狀告上警局，警方受理後將李男帶回偵辦，依詐欺、傷害等罪嫌送辦。

法院審理時，李男坦承持玩具鈔支付，但否認毆打對方犯行，女子指證歷歷且有驗傷單。