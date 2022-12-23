台南經發局長陳凱凌涉貪接受性招待 深夜裁押禁見

台南市經發局長陳凱凌被檢舉經手七股工業區開發租售管理案時，操縱散播得標廠商信用不利消息，再要求廠商拿錢擺平，涉犯貪汙治罪條例之利用職務詐取財物罪，今天凌晨經檢方複訊後，認他涉犯貪汙罪嫌重大且有逃亡、滅證之虞，當庭逮捕，並向法院聲請羈押，台南地院深夜裁押禁見。

台南地院晚間召開聲押庭，經個3個多小時訊問，晚間12時多，台南地院認陳涉犯貪汙罪嫌重大且有逃亡、滅證之虞等理由，裁定羈押且禁止接見與通信。

台南地院指出，陳凱凌不但坦承收受現金，也接受酒店飲宴及性招待，因此，足認他犯貪汙治罪條例利用職務上之機會詐取財物罪嫌疑重大。同時，他否認接受建設公司提供其購屋付款，與其配偶所證內容均前後不一，且互有出入，顯難採信，足認他犯貪汙治罪條例公務員財產來源不明罪嫌疑重大

台南地院指出，陳所犯利用職務上之機會詐取財物罪嫌為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，其畏罪逃亡規避追訴、審判程序之可能性甚高，有相當理由足認有逃亡之虞。

台南地院表示，陳在院方始承認利用職務上之機會詐取財物及詐欺得利犯行、仍否認公務員財產來源不明犯行，所承認之犯行避重就輕，仍有諸多細節待與證人證述勾稽比對釐清，否認部分也有待調查釐清，陳與相關證人關係匪淺，如容任被告交保在外，前往勾串證人或共犯，或湮滅檢察官礙於人力尚未查獲的證據，即甚有可能，有相當理由及事實足認被告有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，因而裁定羈押禁見。