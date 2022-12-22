31歲區塊鏈傳奇黃偉軒吸金數億元 銀行法裁定羈押禁見
區塊鏈專家、「Steaker」數位資產加密貨幣管理平台創辦人黃偉軒成立保本投資方案，不法吸金數億，檢調搜索、約談黃及公司員工，認黃犯罪嫌疑重大，依違反銀行法、詐欺罪聲請羈押禁見，台北地院今天審理，裁定黃羈押禁見。
裁定指出，黃偉軒雖否認犯行，但依卷內證據，涉嫌違反銀行法法人行為負責人非法收受存款業務、加重詐欺取財罪嫌疑重大，銀行法最輕本刑7年，黃可能逃亡、湮滅證據、勾串共犯或證人，有羈押禁見的必要。
檢調昨天收網，另諭令黃偉軒公司技術長修敏傑、營運長潘沂莛各以50萬元交保，黃偉軒的胞弟黃浩軒以30萬元交保，另有公司行銷部門主管盧天心以25萬交保。
現年31歲、擁有台灣大學學士、碩士高學歷的黃偉軒，2019年時成立「Steaker」公司，旗下機構管理規模超過6000萬美元，黃年輕、得勢，被認為是台灣區塊鏈產業界的傳奇角色。
據了解，黃偉軒靠藝人黃立成的關係，還身兼秘銀科技副總裁，並且兩度獲選為台灣區塊鏈產業有影響力的人物。
檢調查出，黃偉軒主導的「Steaker」公司，2020年起公布多元投資方案，以風險等級區分出保守型、穩健型、冒險型LV1、L2、L3五種級別的投資案，以此對外吸收數億元資金。
檢調調查，黃偉軒成立的平台有高、低風險的多元投資方案，以固定利率方案吸引投資人上門，他針對約期7天、1月、3月產品分別提供5.2％、5.4％、5.8％獲利，由於業務型態為收取現金，涉嫌違反銀行法，檢調蒐證後查辦。
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