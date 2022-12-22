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上櫃公司台原藥、佳瑩電子遭聯手掏空 北檢起訴7人

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

上櫃公司台原藥2015年間因經營不善，遭熟悉財務運作的索拉爾公司負責人陳建良及石佩鈺趁機入主，卻與下游廠商共謀虛偽交易、美化財報及虛増營收，以及利用投資挪用公款；陳男同年又趁另家上櫃公司佳營電子遭停止交易時入主，藉機掏空公司。台北地檢署今依違反證券交易法等罪嫌，將陳男、石女等共7人起訴。

全案起訴者，包括陳男、石女及友人陳介文、石女胞弟石世賢，配合廠商陳智源、胡繼銘、許耀元共7人。至於當時同被檢調懷疑涉案的台原藥前董事長、「牛樟芝之父」蘇慶華，與董事、前北醫血液腫瘤科主任戴承正、台原藥財務長單香萍3人，則因查無與陳男等人聯手掏空公司事證獲檢方不起訴。

檢方調查，2015年間，全名為台灣原生藥用植物股份有限公司的台原藥因經營不善股價低迷，陳建良等人見接手公司的蘇、戴等人不黯公司經營，於是陸續以索拉爾公司名義買進台原藥持股達16%並進入經營團隊，再與友人陳介文聯手與怡信、耀盟、大月國際、薇妮斯、吉安藥局等下游廠商進行虛偽交易、美化財報及虛増營收共4253萬餘元9836元。

同年9月，陳男又與友人陳介文聯手，趁佳瑩電子遭櫃買中心停止交易時入主，再藉由向網絡公司採購電話卡、虛構遊戲點數交易等手法，依支付貨款名義掏空、侵占佳營資金4320萬餘元。

上櫃公司台原藥、佳瑩電子遭索拉爾公司陳建良、石佩鈺等人聯手掏空，北檢依違反證交法起訴7人。記者蔣永佑／攝影
上櫃公司台原藥、佳瑩電子遭索拉爾公司陳建良、石佩鈺等人聯手掏空，北檢依違反證交法起訴7人。記者蔣永佑／攝影

掏空 團隊 腫瘤

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