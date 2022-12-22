宜蘭羅東鎮長因紅酒案被起訴 檢方並提起當選無效之訴

宜蘭縣羅東鎮長吳秋齡勝選連任，但是選前疑似送紅酒賄選案遭調查，地檢署今天偵查終結，認為吳宴請、送酒給有投票權和影響力人士，尋求支持連任，涉犯選罷法投票行賄罪嫌起訴，並提起當選無效之訴。對此，吳秋齡表示，多位參加餐會的家長會長戶籍不在羅東鎮，何來約定投票權行使之犯意？

吳秋齡表示，當時宴請家長會長，是要感謝各位學校家長會長及校長長期與鎮公所一起為羅東鎮教育政策推展及建議的努力，包括「班班有冷氣」、「防疫隔板」、「教育資源」等，感謝大家關心羅東鎮學子教育環境改善的努力付出；至於贈送紅酒的部分是因為是里長贈送的紅酒，並請幫忙協助促銷紅酒推廣，所以轉贈與會會長幫忙行銷，並沒有賄選的意圖行為，敬請司法給予公正公平的判決。

除了吳秋齡被提起當選無效之訴，辦理宴請核銷程序的課長和課員因涉犯依刑法公務員登載不實罪嫌，兩人起訴。

宜蘭地檢署表示，羅東鎮公所今年3月20日在金門餐廳辦理「志工團體年終業務檢討會暨歲末聯歡活動」，原定預估71桌，每桌單價4500元，實際出席桌數55桌，由於有剩餘的桌數，3月30日晚間宴請非屬志工團體，包括家長會長及中小學校長等人；餐會結束時，吳秋齡送給與會者每人1瓶價格約980元的「Shaka islands 羣島水果紅酒」，提早離席的人沒有送。

檢方認為，多數與會者具有羅東鎮長選舉投票權及影響力的家長會長聯誼會成員及中小學校長，涉犯選罷法投票行賄罪嫌，今天偵結提起公訴，並提起當選無效之訴。