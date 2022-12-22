刑警收賄「喬案」卻私吞 自白繳回財物獲減刑判4年

時任台中市警局刑大偵八隊分隊長白喬維，接受砂石業者陳世允60萬元賄賂請求疏通，白收錢沒辦事遭陳反咬，陳直言「白董」拿了他60萬卻沒幫擺平自己盜採案；白一審被依貪汙罪判7年，經二審駁回、最高法院撤銷發回，更一審以白偵查中自白、返還犯罪所得，今撤銷改判他4年，仍可上訴。

檢方查出，白喬維前後在台中市警局擔任刑大偵八隊分隊長、犯罪預防科警務員，及第4分局秘書室警務員等，白2018年間卻利用和偵八隊官、警熟識之職務上衍生機會，向涉及盜採砂石案業者陳世允佯稱「可代為打點偵八隊隊長及隊員」等語。

台中地院一審時，白坦承收60萬元，辯稱是宋男借給他的錢，否認有答應幫忙疏通、打點，並稱自己沒向對方說有這能力；陳世允則供稱，一直拜託「白董」幫忙讓他可抽身，60萬元也是白親自收下，一直拜託白不要讓偵八隊繼續追查下去。

陳更直言，給白60萬元去打通關節，同案卻在12月24日遭偵八隊偵辦遭收押「認為白喬維拿了他的錢，沒有將他的盜採案擺平」；一審比對證詞及相關證據認為白犯行明確，痛批他從警多年為圖私利，依公務員利用職務上之機會詐取財物罪，判他7年6月，褫奪公權3年。

全案經白上訴，台中高分院二審認為原審時事證明確，且無刑法第59條情堪憫恕適用，認為上訴無理由予以駁回，白再上訴經最高法院今年4月21日撤銷發回。

台中高分院更一審認為，白喬維在偵查中自白，並已經犯罪所得60萬元全數返還給陳世允，自動繳交全部所得財物，原審未依貪汙治罪條例第8條第2項減刑，適用法有違誤，予以撤銷。