蘆洲違章鐵皮屋暗藏職業賭場列管 屋主自行拆除減少損失

新北市蘆洲區復興路1間違章鐵皮屋，上個月被警方查獲暗藏天九牌職業賭場，報請市政府公安聯合稽查小組勘驗，確定是違建且涉及犯罪，列入優先拆除對象。屋主最近已自行拆除，減少損失。

警方11月12日晚間8時許，在蘆洲區復興路355巷某鐵皮屋夾層，破獲天九牌職業賭博，逮捕蔡姓負責人及21名賭客，查扣賭資67萬2百元、抽頭金1萬4千元等證物，依賭博罪嫌移送送辦及裁罰，事後並通報公安聯合稽查。

新北市政府自2011年，跨局處成立公共安全聯合稽查小組，針對火災高風險、治安及公安疑慮場所，加強稽核強制執法，只要涉及犯罪的違章建築一律優先強制拆除，若由拆除隊執行，拆完只剩廢料，業主自拆則材料還能再利用，蘆洲復興路鐵皮屋出租經營賭場，經決議強勢處置，屋主已於19日自行拆除完畢。