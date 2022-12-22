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高市議員黃天煌3樁腳涉賄 雄檢提當選無效之訴

中央社／ 高雄22日電

國民黨高市林園、大寮選區議員當選人黃天煌的3名樁腳，涉嫌競選期間載民眾參加競總成立大會，再到海鮮餐廳免費用餐，雄檢依違反選罷法將3人起訴，並提起當選無效之訴。

高雄地檢署今天發布新聞稿指出，為徹底遏止不法選舉，檢方除了選前積極查察各類賄選、幽靈人口等案件，對於涉及不法情事當選人，也主動依公職人員選舉罷免法第120條第1項規定，提起當選無效之訴，以淨化選風，守護民主政治。

高雄地檢署主任檢察官陳彥竹、檢察官鄭益雄日前接獲疑似餐會賄選情資，指揮法務部調查局高雄市調查處、高雄市警察局刑事警察大隊、林園警分局偵辦，並發現黃天煌的樁腳陳姓夫妻與女兒3人，涉在今年10月競選期間，動員具投票權里民免費搭乘遊覽車，參加其競選總部成立大會，花費車輛費用新台幣7000元，更在活動結束後於遊覽車上向里民請求投票支持。

陳姓夫妻隨後又將里民載至屏東縣東港鎮一間海鮮餐廳免費用餐，10人1桌、席開3桌，每桌餐費5000元；檢方認定是以不正利益尋求支持，並傳喚相關證人、3名被告，訊後向法院聲押，但法官裁定無保請回。雄檢偵結後，將陳姓夫妻等3人依違反選罷法行賄罪起訴，又因黃天煌成功當選，檢察官進而依法提起當選無效之訴。

此外，林園區王姓里長當選人涉在競選期間以贈送名酒、2萬元紅包要求對手退選；林園區黃姓里長當選人則涉以每票1000元至3000元不等價格買票；另有鼓山區李姓和鹽埕區黃姓里長當選人涉將親友遷至自己選區戶籍作為幽靈人口。4人當選後均遭雄檢一併向高雄地方法院提起當選無效之訴。

雄檢指出，檢方將儘速審查其他案件是否符合當選無效之訴要件，並在法定期限內依法向法院提起當選無效之訴；對於即將舉行的議會正副議長選舉，也已組成專責查察小組，隨時掌握選舉動態，嚴防任何不法介入選舉。

當選無效 檢察官

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