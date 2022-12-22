他猜她不檢點 在她家門口張貼「偷客兄沒有好下場」字條判罰

張姓男子懷疑賴姓女子生活不檢點，在賴女住處大門口的鐵門上，張貼「偷客兄沒有好下場」字條，賴女提告，台北地院審理，張認罪想賠錢，但賴女不想和解，法官依公然侮辱罪判張罰金9000元。可上訴。

2022年8月12日，張姓男子在新北市新店區賴女住處的鐵門前，張貼載有「偷客兄沒有好下場」的字條，賴女提告，檢警法辦張，張要賠錢換和解，但賴婦沒意願，檢方對張聲請簡易判決處刑，張在法庭上認罪。

判決指出，張姓男子出於一己之猜疑，恣意在來往鄰居均可閱覽之處張貼字條，嚴重貶損賴姓女子的名譽，所為有所不該，不過，他犯後坦承犯行，表示有意和解，但賴女沒有調解意願，張的犯後態度尚可。