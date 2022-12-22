選後總清算 雄檢對高市5名市議員及里長提當選無效

高雄地檢署在九合一選舉前，查辦高雄市議員、里長參選人或樁腳涉嫌賄選、引入幽靈人口，涉及違反選罷法，今天對市議員當選人黃天煌及4名里長當選人，提出當選無效之訴。

黃天煌錯愕說，他不清楚起訴內容及高雄地檢署針對他提當選無效之訴，要進一步了解情況再說。

雄檢今天提出當選無效之訴的5名對象，包括議員當選人黃天煌、林園區王姓、黃姓2里長當選人、鼓山區李姓里長當選人，以及鹽埕區黃姓里長當選人。

雄檢指出，黃天煌因3名樁腳在10月下旬，以遊覽車免費接送約30名選民，參加黃成立競選總部活動，活動再帶這些選民到屏東縣東港鎮，在某海鮮餐廳宴請這些選民，交付不正利益，涉犯公職人員選舉罷免法賄選罪嫌。

林園區王姓里長當選人和姪子，7月間3度向李姓里長參選人傳話，以不正當利益並贈送洋酒及紅包2萬元，要李姓里長參選人放棄競選，涉嫌違反選罷法行求賄賂罪，經檢察官諭知以5萬元、10萬元交保候傳。

林園區黃姓里長當選人透過樁腳，涉嫌以每票1000元至3000元，向該里選民涉嫌買票，觸犯選罷法投票行賄罪嫌，已由檢察官諭知以10萬元具保。

鼓山區李姓里長當選人的親友，於5月至7月間，涉嫌以虛偽遷徙戶籍方式，將戶籍遷入李的里內，藉此使李順利當選；鹽埕區黃姓里長當選涉嫌將多名友人，將戶籍虛偽遷入該選區，同涉刑法第146條第2項「意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票」罪嫌。