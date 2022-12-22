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警政署無劇本演訓精進危安專案 獲政府服務獎

中央社／ 台北22日電

警政署借鏡國際維安事件經驗，建立「危機來襲時的守護神－以無劇本演訓精進重大危安事件應變機制」專案，榮獲國家發展委員會第5屆「政府服務獎」。

警政署今天發布新聞稿表示，國發會19日在台大醫院國際會議中心辦理第5屆「政府服務獎」頒獎典禮，會中由行政院長蘇貞昌頒獎給24個得獎機關。

其中，警政署以「危機來襲時的守護神－以無劇本演訓精進重大危安事件應變機制」專案參獎，榮獲「政府服務獎」社會關懷服務類獎項，並由署長黃明昭代表受獎。

警政署說，透過借鏡國際維安事件經驗，建立無劇本演訓模式，強調以無預警突發狀況進行演訓，但在遭遇困境時人員的應變方式都於事前縝密規劃。

同時，採取「明確想定、無操作劇本」，將演習當作訓練，驗證參訓單位應變機制可行性。

警政署說，透過強化公私協力共同應變，藉演訓檢核應變能力及強化民眾自救救人能力，從縱橫面向整合跨單位應變量能，打造堅實治安防護網，為全國人民營造安心宜居的幸福家園。

台大醫院 黃明昭 行政院

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