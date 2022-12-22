桃園警值勤撞傷女騎士得國賠 八德分局將上訴

桃園市八德分局姜姓警員2018年追緝拒檢車輛時，不甚撞傷無辜的楊姓女騎士，導致楊女智力衰退，生活無法自理，最後被依過失傷害判刑5月確定，分局也因國賠官司敗訴得賠楊女一家三口555萬元；八德分局今天表示尊重司法判決，但對於國賠官司結果，將提上訴。

判決指出，姜員為追緝拒檢車輛，鳴笛闖越紅燈路口，結果在新北市鶯歌區鶯桃路撞上路燈執行的楊姓女騎士，造成楊女重傷。法院認為姜員雖是執行追緝現行犯的緊急任務，也有鳴笛警示，但行經人潮眾多的要道路口，仍須注意車前狀況及隨時減速等安全措施，但他自承當時未減速，因此有過失。

姜員一審被新北地院依過失傷害判刑5月，得易科罰金，全案經檢察官上訴高等法院駁回後定讞；民事部分，楊女父母提國賠訴訟，要求八德分局賠償醫護費及一家三口精神撫慰金共2627萬元，但八德分局認為楊女未注意鳴笛，也有過失。