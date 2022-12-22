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不認智障兒縱火釀1死4傷 母：他買打火機可能要抽菸

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市龜山區復興路一段今年10月火警釀1死4傷，桃園地檢署查出中度智障的陳姓男子縱火，依殺人罪起訴。 記者陳俊智／翻攝
桃園市龜山區復興路一段今年10月火警釀1死4傷，桃園地檢署查出中度智障的陳姓男子縱火，依殺人罪起訴。 記者陳俊智／翻攝

有中度智能障礙的陳姓男子，今年10月13日凌晨在桃園市龜山區縱火，釀1死4傷悲劇，被桃園地檢署依殺人罪起訴；桃園地院今天開準備庭，陳承認放火，但不知道自己為什麼要這樣做。陳的母親則不相信是陳犯案，指陳喜歡火苗，只要是放火，都會認為是他做的。

據悉，陳男（26歲）雖然有智能障礙，但生活尚能自理，從高中開始就有偷竊和放火行為，多年前曾在新北放火被起訴公共危險罪，後來獲判無罪。今年10月，他在龜山區持打火機燒雨衣縱火，結果火勢波及騎樓電動車和高壓電板，延燒到民宅2樓以上出租套房，導致4樓50多歲印尼籍女子逃生不及死亡。

另外，陳男10月犯案前，也曾在桃園市龜山區萬壽路一段、新北市樹林區各縱火一次。準備庭上，他承認放火，但不知道為什麼要放火，僅稱「請法官原諒，再給我一次機會」。

針對縱火命案，陳男也承認縱火客觀事實，但也不知道為什麼要這樣做；陳的律師則主張，陳曾經縱火獲判無罪，此次行為也可能處於無責任能力情況，請求法院做精神鑑定。

陳的母親以輔佐人身分表示意見，不認陳會縱火燒死人。她認為，相關證據無法證明是陳縱火，買打火機可能是抽菸，而且陳過去縱火都會留在現場拍手，多是現行犯被逮捕，加上他認知有問題，喜歡火苗，只要是放火，都會認為是他做的。

公訴檢察官表示，打火機本來就是用來引燃任何物品，縱使陳男有抽菸習慣，但本案的打火機確實是縱火用；縱火案釀1死4傷，多名被害人請求法院依法處理，但也有人指陳過去犯多起類次案件，要求這一次不能再判無罪。

由於檢辯雙方對於起訴犯罪事實內容不爭執，僅就陳男精神狀況要求再做鑑定，法院最後裁定另行審理。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

縱火 桃園

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