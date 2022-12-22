鍾東錦當選無效之訴爭議大 藍委批檢方自作主張：縣民選假的嗎？

法務部長蔡清祥。圖／翻攝國會頻道 苗栗地檢署偵查苗栗縣長當選人鍾東錦樁腳涉嫌賄選後，對鍾提當選無效之訴，國民黨立委陳以信認為，少數人涉賄卻對鍾起訴，違反比例原則、侵犯民主選擇，今天質詢法務部長蔡清祥「難道苗栗縣民是在選假的嗎？」

鍾東錦將在3天後就任，檢方提當選無效之訴後，政治效應擴大，除陳以信外，立委游毓蘭、林思銘、楊瓊櫻也在立法院司委會同聲質疑檢方的起訴有政治動機。

法務部長蔡清祥表示，今年全國檢方對當選人提當選無效之訴者共89案，2018年時更多，檢方依證據起訴，絕無政治考量，但會要求嚴格認定；蔡說，檢察官依高等法院的見解辦理，如要訂出標準，會將意見轉達給檢察總長。

陳以信說，選罷法規定檢察官有提當選無效之訴的權力，不過，幾千、幾萬票選出來的人只因一、二個家庭涉案就變當選無效，是利用行政權推翻人民的選擇，更過度侵害民主法治。

陳以信說，提當選無效的標準到底是什麼？是1個人賄選？10個人賄選？還是100個人賄選？選上一個縣長要幾十萬票，檢察官自作主張就起訴，苗栗縣民投票「是選假的嗎？」，未來當選無效之訴勝訴如果只占一到兩成，這種踰越行政分際的權力誰應該負責？

游毓蘭說，檢方起訴鍾東錦當選無效，就要證明賄選的資金來自鍾東錦，以包裹式的起訴即認為鍾當選無效，真的太超過。

林思銘說，檢察官不應該為了追求績效提訴訟，目前檢察人力短缺，往返法院開庭浪費檢察人力，「屆時要派誰去開庭？」；他說，如果檢方認為涉賄的人根本與當選人共同參與或有犯意聯絡，可直接認定當選人是賄選，樁腳涉賄當選人當選就無效，這種推論很奇怪。