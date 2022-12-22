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鄰居音樂吵到睡不著 他氣到去縱火連燒4棟屋下場判5年

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中李姓男子自稱有睡眠障礙，不滿對面棟陳姓房客音樂聲過大竟跑到他家門前放火，火勢一發不可收拾延燒相鄰4棟屋，造成多名鄰居傖惶逃生幸未釀死傷，台中地院一審依放火未遂罪判他5年，李不服上訴，台中高分院二審時他卻不出庭，二審認為其上訴無理由予以駁回，仍可上訴。

檢警調查，李男2019年11月13日晚上睡覺，認為對面棟陳姓鄰居音樂太大聲影響睡眠，反應後陳仍置之不理，李心生不滿隔天下午2點趁陳不在家就到門前點燃回收物，結果火勢瞬間引燃延燒附近4棟房子，鄰居聞到濃煙、火舌竄出嚇得倉皇逃命，所幸經撲滅未釀傷亡。

台中地院一審時，李否認放火，辯稱當天可能在陳男家前面抽菸，菸蒂沒有確實熄滅才不慎起火；李的辯護人也說，李和陳之間沒有嫌隙，缺乏放火動機，且路口都有監視器，應不致於在攝錄範圍內放火留下證據。

一審勘驗監視器發現，李男手持大片不明物品，撕成兩片放在回收物上，又彎腰8秒起身，再隔2秒就冒出白煙、火焰；消防火調鑑定報告也認為，火勢迅間燃燒，和菸蒂遺留火種緩慢蓄熱不同，經火流路徑、錄影畫面及訪談，研判縱火可能性高。

且李男起初警詢時說，因對面陳男音樂聲開很大，而自己本就需靠安眠藥，被吵的輾轉難眠，但縱火過程沒有印象，偵查時則坦承有放火，清楚對住宅縱火恐造成傷亡，承諾會負責，直到審理才翻供否認。

一審不採信李辯詞，審酌他僅因細故就對他人居住住宅放火，造成房屋牆面燻黑、磁磚剝落，但結構仍完好，尚未達燒毀程度，因此屬於未遂犯，依放火燒燬現供人使用之住宅未遂判他5年。

李男不服上訴，台中高分院二審時李卻未到庭，李的辯護人雖主張他因精神疾病接受治療，案發前有服用安眠藥、酒精，造成判斷力下降而有刑法第19條減刑事由。但法院經送交精神鑑定，但結果認為李並無辨識能力顯著降低等狀況。

二審認為，一審事證明確，李僅因對細故就朝他人住宅放火危及生命財產安全，且造成火勢非小、延燒數房屋，加上李犯後否認也沒和被害人和解或賠償，未見悔意，認為其上訴無理由予以駁回。

台中高分院。記者曾健祐／攝影
台中高分院。記者曾健祐／攝影

縱火

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