橋檢起訴8件賄選 5人被提當選無效…里長占多數

九合一大選後就職在即，橋頭地檢署選前及選後查賄不間斷，近日偵結8件市議員落選人、里長等涉賄案，另在選後查出岡山某里佘姓里長當選人，以遷籍幽靈人口贏得選舉，加上其他涉案當選人起訴案中，檢方將對當選的5名涉案人提當選無效之訴。

選後橋檢查出，岡山區佘姓里長候選人，以虛偽遷徙戶籍方式遷入該里戶籍內，藉此贏得選舉，經檢方通知佘到案說明，認違反選舉罷免法第120條第 1項規定，提當選無效。另六龜區大津里林姓里長當選人也以同樣方式贏得選舉被起訴。

涉賄選遭送辦的當選人中，還包括美濃區龍肚里邱姓里長當選人涉嫌每票1000元現金賄選；旗山區大林里里長莊姓里長當選人涉嫌每票1000元賄選；鳥松區仁美里吳姓里長當選人涉嫌每票2000元賄選。

相關案件於近日偵結，檢方將佘、林、邱、莊、吳共五人依法起訴，並一併提起當選無效之訴。