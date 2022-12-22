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橋檢起訴8件賄選 5人被提當選無效…里長占多數
九合一大選後就職在即，橋頭地檢署選前及選後查賄不間斷，近日偵結8件市議員落選人、里長等涉賄案，另在選後查出岡山某里佘姓里長當選人，以遷籍幽靈人口贏得選舉，加上其他涉案當選人起訴案中，檢方將對當選的5名涉案人提當選無效之訴。
選後橋檢查出，岡山區佘姓里長候選人，以虛偽遷徙戶籍方式遷入該里戶籍內，藉此贏得選舉，經檢方通知佘到案說明，認違反選舉罷免法第120條第 1項規定，提當選無效。另六龜區大津里林姓里長當選人也以同樣方式贏得選舉被起訴。
涉賄選遭送辦的當選人中，還包括美濃區龍肚里邱姓里長當選人涉嫌每票1000元現金賄選；旗山區大林里里長莊姓里長當選人涉嫌每票1000元賄選；鳥松區仁美里吳姓里長當選人涉嫌每票2000元賄選。
相關案件於近日偵結，檢方將佘、林、邱、莊、吳共五人依法起訴，並一併提起當選無效之訴。
此外，除以上5名涉案當選人，涉案落選人中，分別為高雄市左楠區市議員落選人劉宥廷藉捐贈民生物資涉賄；鳥松區坔埔里李姓里長落選人涉現金買票；美濃區東門里陳姓里長落選人涉贈送茶葉賄選，及那瑪夏區第一選區區民代表候選人翁姓代表落選人涉每票3000元買票，同樣於近日偵結起訴。
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