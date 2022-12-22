快訊

高虹安第二波小內閣出爐 市長辦公室主任最年輕僅29歲

評／「滑世代」崛起 教授：上課只帶手機恐產生一問題

才獲米其林推介！台南「葉家小卷米粉」元旦起暫歇業 背後原因曝光

大眾集團簡明仁涉內保外貸套利 認罪二度緩起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

大眾全球投資控股董事長簡明仁，涉嫌與次子大眾投控總經理簡民智、子公司三希集團財務部副總趙幸芳及兩名員工合謀，以假交易開立中國大陸銀行信用狀，向台灣銀行辦理押匯、融資，違法套取匯差32億。台北地檢署原依刑法偽造文書罪處分5人緩起訴，台高檢懷疑全案另涉商業會計法發回續查，北檢今二度依偽造文書罪嫌處分5人緩起訴，並維持1620萬元處分金條件不變。

簡明仁妻子為台塑集團創辦王永慶二房次女王雪齡，曾於美國韋恩州立大學任教，返台後與王雪齡共同創辦大眾電腦，並擔任大眾電腦集團董事長，1991年8月掛牌上市轉換為大眾全球投資控股，堪稱王家第二代創業成功典範。

檢方調查，大眾早年為將製造重心移往中國大陸，以子公司三希轉投資成立廣仁、廣大、廣元、廣上和廣茂科技等大陸孫公司。後來對岸實施嚴格外匯管制，且人民幣不斷升值，台商多將資產由中國大陸銀行為境外公司擔保，再由境外公司持大陸銀行信用狀回台灣銀行申請貸款，俗稱「內保外貸」，如此還可同時賺取利差及匯差。

簡明仁、簡民智父子聽從趙女及廖姓、李姓兩名財務部員工建議後，自2011年起，持大陸孫公司向子公司三希鉅額採購的不實合約、發票，以上述手法開始貸款、押匯、套利。後來檢調查出全是假交易，簡明仁等人也坦承不諱，並清償銀行以致未受損失。

北檢今年9月初處分5人緩起訴，期間均為1年，其中簡明仁須支付公庫800萬元、簡民智500萬元、趙幸芳200萬元、廖姓女會計70萬元、李姓女出納50萬元，合計處分金共1620萬。

台高檢收到北檢依職權再議後，認為應就與簡明仁等人進行假交易的英屬維京群島三希BVI境外公司，了解是否有在台灣設立分公司或登記註冊，並與三希集團交易套利涉及商業會計法部分續查。後來北檢經查排除上述可能，因此維持原緩起訴處分及條件。

大眾全球投資控股董事長簡明仁涉嫌內保外貸套利　32億元，經認罪獲北檢二度緩起訴。記者蔣永佑／攝影
大眾全球投資控股董事長簡明仁涉嫌內保外貸套利　32億元，經認罪獲北檢二度緩起訴。記者蔣永佑／攝影

偽造文書 簡明仁

延伸閱讀

引誘國中女「連結」 男子緩起訴期間再犯法官讓他坐牢

Steaker數位資產爆吸金上億 創辦人黃偉軒送北檢漏夜偵訊

闖北檢掛民進黨旗涉犯侵入建物 中年男主動投案

高虹安交保北檢頂樓升起黨旗 民進黨回應了

相關新聞

查賄！桃檢一口氣提6件當選無效 含5里長1區民代表

桃園地檢署辦理2022地方選舉賄選案件，今向法院一口氣提6件當選無效之訴，對象包括桃園各地5名里長當選人和1名復興區民代...

兩線二星「白董」收60萬賄款不辦事 貪汙停職更一審判4年

時任台中市警局刑大偵八隊分隊長白喬維，接受砂石業者陳世允60萬元賄賂請求疏通，白拿了錢沒辦事遭陳反咬，陳直言「白董」拿了...

酒駕罰鍰沒錢繳卻有錢選里長 嘉義分署首件查扣選舉保證金抵繳

行政執行署嘉義分署執行酒駕案件，嘉義縣朴子市趙男酒駕罰鍰9萬元未繳遭強制執行，執行人員通知繳納又不理會，經查趙男參選本次...

大眾集團簡明仁涉內保外貸套利 認罪二度緩起訴

大眾全球投資控股董事長簡明仁，涉嫌與次子大眾投控總經理簡民智、子公司三希集團財務部副總趙幸芳及兩名員工合謀，以假交易開立...

酒瓶碎片猛割男友喉嚨濺血 同居23年女友殺人未遂起訴

台中林姓女子和同居23年的周姓男友酒後起爭執，林竟趁著半夜拿酒瓶碎片朝周脖子猛力割畫，周當場鮮血直流痛醒，林這才收手幫叫...

高雄左楠區議員落選人劉宥廷涉賄 與競辦主任等4人起訴

高雄市左楠區市議員落選人劉宥廷，藉媒合慈善會捐贈愛心物資卻指控涉賄選，選前遭檢調搜索，以10萬元交保；當時劉喊冤，物資由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。