快訊

直播／較上周同期增加23.6%！本土新增19798例、境外93例 41人死亡

超划算！教你用LINE貼圖「免費3個月吃到飽」 小心這眉角恐付錢

5輪會能重演？基隆港郵輪再出發 卻驚覺全球市場已轉向

宜蘭執行分署拍賣漁船 建議起拍價500萬元

中央社／ 宜蘭22日電

法務部行政執行署宜蘭分署將於112年1月3日下午3時，在宜蘭分署拍賣室拍賣27.71噸漁船（前右），底價不公開，公告建議起拍價新台幣500萬元。（法務部行政執行署宜蘭分署提供） 中央社
法務部行政執行署宜蘭分署將於112年1月3日下午3時，在宜蘭分署拍賣室拍賣27.71噸漁船（前右），底價不公開，公告建議起拍價新台幣500萬元。（法務部行政執行署宜蘭分署提供） 中央社

漁船船主李姓男子因滯納勞工保險費等逾82萬元無力償還，行政執行署宜蘭分署將於明年1月3日下午3時，在宜蘭分署拍賣室拍賣李男的27.71噸漁船，公告建議起拍價新台幣500萬元。

法務部行政執行署宜蘭分署今天透過新聞稿表示，這艘漁船於民國84年間建造，有衛星導航（含雷達）、海圖機、無線電機、發電機、引擎等，領有漁業執照，總噸數27.71噸，目前停靠於宜蘭縣頭城鎮大溪漁港，經送鑑價後已核定底價，底價不公開，公告建議起拍價為500萬元。

宜蘭分署指出，李男因滯納勞工保險費、全民健康保險費及就業服務法等費用，共計82萬6543元未繳，希望能透過拍賣漁船清償所有費用，有意購買漁船的民眾，千萬別錯過這次拍賣。

宜蘭 法務部

延伸閱讀

冬至未捕撈到鰻苗及野生烏魚 鰻金烏金落空！漁民少了年終獎金

宜蘭地王 羅東民權路93號路角21連霸

宜蘭特教學生寒冬送暖耶誕聯歡會 孩子們親切擁抱縣長

一連23天強力執行酒駕專案 行政執行署今執法2842萬

相關新聞

鍾東錦當選無效之訴爭議大 藍委批檢方自作主張：縣民選假的嗎？

苗栗地檢署偵查苗栗縣長當選人鍾東錦樁腳涉嫌賄選後，對鍾提當選無效之訴，國民黨立委陳以信認為，少數人涉賄卻對鍾起訴，違反比...

查賄！桃檢一口氣提6件當選無效 含5里長1區民代表

桃園地檢署辦理2022地方選舉賄選案件，今向法院一口氣提6件當選無效之訴，對象包括桃園各地5名里長當選人和1名復興區民代...

鄰居音樂吵到睡不著 他氣到去縱火連燒4棟屋下場判5年

台中李姓男子自稱有睡眠障礙，不滿對面棟陳姓房客音樂聲過大竟跑到他家門前放火，火勢一發不可收拾延燒相鄰4棟屋，造成多名鄰居...

橋檢起訴8件賄選 5人被提當選無效…里長占多數

九合一大選後就職在即，橋頭地檢署選前及選後查賄不間斷，近日偵結8件市議員落選人、里長等涉賄案，另在選後查出岡山某里佘姓里...

宜蘭執行分署拍賣漁船 建議起拍價500萬元

漁船船主李姓男子因滯納勞工保險費等逾82萬元無力償還，行政執行署宜蘭分署將於明年1月3日下午3時，在宜蘭分署拍賣室拍賣李...

大眾集團簡明仁涉內保外貸套利 認罪二度緩起訴

大眾全球投資控股董事長簡明仁，涉嫌與次子大眾投控總經理簡民智、子公司三希集團財務部副總趙幸芳及兩名員工合謀，以假交易開立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。