刺青師雷射除刺青 燙傷顧客手臂辯稱美白…非法塗麻藥遭起訴

新北市淡水區一名鄭姓刺青師，涉用雷射機器替顧客去除刺青，先塗上來源不明的麻醉藥物，局部麻醉皮膚，非法執行醫療業務，雷射去除刺青時，因強度、時間控制不當，燙傷彭姓顧客右手臂。鄭女辯稱：用儀器替顧客美白，以24萬元達成和解，士林地檢署偵結依醫師法未取得合法醫師資格，擅自執行醫療業務罪嫌起訴。

起訴指出，鄭女未有醫師資格，涉嫌擅自從去年11月間至今年1月底，在淡水區中山北路3段某社區，多次利用雷射機器，替王姓、彭姓顧客「去除刺青」在皮膚塗上來源不明的麻醉藥物，非法執行醫療業務。

鄭女去除刺青過程中，因雷射強度、時間控制不度，燙傷彭姓顧客，導致右上臂、右前臂共1.5％體表面積，受有二度、深二度燙傷，彭驗傷報案提告。

彭姓顧客指控，在IG上看到鄭女發布替其他人除刺青的成果照片，才會找用line預約鄭女幫他除刺青，並用銀行轉帳存入「除刺青、麻藥」等費用，共支付18500元；去年11月、12月間，共計3次雷射除刺青，導致他右臂皮膚燙傷。

彭拿出鄭女寄給他的乳膏藥物作證，檢方送驗衛福部食藥署檢驗，藥膏含有lidocaine、prilocaine、tetracaine等麻醉藥物，且同時含有前2種成分的藥品均屬醫師處方藥品，未核准同時含有上述3種成份的西藥。

檢方函詢台灣皮膚科醫學會，目前常見的去除刺青方式，是使用奈秒或皮秒2種短脈衝雷射。鄭女否認犯行，辯稱有收費，但不是用雷射除刺青，而是使用儀器、乳液替顧客美白皮膚。