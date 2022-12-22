查賄！桃檢一口氣提6件當選無效 含5里長1區民代表

桃園地檢署辦理2022地方選舉賄選案件，今向法院一口氣提6件當選無效之訴，對象包括桃園各地5名里長當選人和1名復興區民代表，強調「不正選舉者不得享有當選結果」。

據悉，復興區黃姓區民代表當選人選前多次贈送水果、雞蛋和米粉等生活物資給選區民眾，藉此爭取選民支持。桃檢掌握行賄情資多時，選前就發動搜索，並以案件尚有證人未到案、縱放恐有串證之虞等理由向法院聲請羈押禁見，但被法院駁回；桃檢得知被駁，旋即向高等法院抗告，持續傳喚多名選民強化證據，經高院撤銷發回，桃院更裁准押。

桃檢表示，除了黃姓區民代表當選人，大園區張姓和陳姓里長、八德區王姓里長、楊梅區曾姓里長、龍潭區李姓里長分別有行賄和妨害投票正確情形，也於今天一併向桃園地院提起民事當選無效之訴。