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查賄！桃檢一口氣提6件當選無效 含5里長1區民代表
桃園地檢署辦理2022地方選舉賄選案件，今向法院一口氣提6件當選無效之訴，對象包括桃園各地5名里長當選人和1名復興區民代表，強調「不正選舉者不得享有當選結果」。
據悉，復興區黃姓區民代表當選人選前多次贈送水果、雞蛋和米粉等生活物資給選區民眾，藉此爭取選民支持。桃檢掌握行賄情資多時，選前就發動搜索，並以案件尚有證人未到案、縱放恐有串證之虞等理由向法院聲請羈押禁見，但被法院駁回；桃檢得知被駁，旋即向高等法院抗告，持續傳喚多名選民強化證據，經高院撤銷發回，桃院更裁准押。
桃檢表示，除了黃姓區民代表當選人，大園區張姓和陳姓里長、八德區王姓里長、楊梅區曾姓里長、龍潭區李姓里長分別有行賄和妨害投票正確情形，也於今天一併向桃園地院提起民事當選無效之訴。
桃檢表示，對於不法當選當事人、家屬、親友、樁腳或競選團隊成員賄選行為，除就違反選罷法行賄罪嫌起訴外，民事當選無效之訴也是落實「公平選舉、 杜絕不法」查賄核心。
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