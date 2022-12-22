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高雄百名警力荷槍實彈盤查路檢 防集團尾牙酒後滋事
昨天晚上大寮區有民眾目睹百名警力荷槍實彈布設在捷西路上，荷槍實彈，陣仗龐大，嚇得民眾上網Po文「整個路斷都是警察，知道發生啥事嗎」林園分局表示，昨晚為某集團年終尾牙餐會，警方為防滋事，出動大批警力執行路檢、蒐證，所幸查無不法，也未發生衝突事件。
林園分局表示，事前接獲消息，某集團將於12月21日晚上6時，在大寮區捷西路某婚宴會館舉辦年終尾牙宴，約有500人到場；為防酒後鬧事與其他不法情事，警方特規劃「1221專案勤務」，於捷西路上布設警力，執行預防性路檢、蒐證等勤務。
昨晚總共出動111名警力，由林園分局長張泰賓坐鎮，協請刑警大隊、保安大隊、少年隊及鳳山分局等單位支援，編排蒐證組、路檢盤查組、交通疏導組及機動巡邏組，在集團人士傍晚入場、夜晚離場時，加強人、車盤查，遏止酒駕、暴力事件發生。
據了解，對於有幫派背景的集團，警方都會特別注意，預先規劃警力，在尾牙、婚宴、告別式等大型活動現場進行路檢與蒐證。去年該集團也有在鳳山辦過尾牙，幸當時也未傳出衝突事件。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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