快訊

高虹安第二波小內閣出爐 市長辦公室主任最年輕僅29歲

評／「滑世代」崛起 教授：上課只帶手機恐產生一問題

才獲米其林推介！台南「葉家小卷米粉」元旦起暫歇業 背後原因曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄百名警力荷槍實彈盤查路檢 防集團尾牙酒後滋事

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導

昨天晚上大寮區有民眾目睹百名警力荷槍實彈布設在捷西路上，荷槍實彈，陣仗龐大，嚇得民眾上網Po文「整個路斷都是警察，知道發生啥事嗎」林園分局表示，昨晚為某集團年終尾牙餐會，警方為防滋事，出動大批警力執行路檢、蒐證，所幸查無不法，也未發生衝突事件。

林園分局表示，事前接獲消息，某集團將於12月21日晚上6時，在大寮區捷西路某婚宴會館舉辦年終尾牙宴，約有500人到場；為防酒後鬧事與其他不法情事，警方特規劃「1221專案勤務」，於捷西路上布設警力，執行預防性路檢、蒐證等勤務。

昨晚總共出動111名警力，由林園分局長張泰賓坐鎮，協請刑警大隊、保安大隊、少年隊及鳳山分局等單位支援，編排蒐證組、路檢盤查組、交通疏導組及機動巡邏組，在集團人士傍晚入場、夜晚離場時，加強人、車盤查，遏止酒駕、暴力事件發生。

據了解，對於有幫派背景的集團，警方都會特別注意，預先規劃警力，在尾牙、婚宴、告別式等大型活動現場進行路檢與蒐證。去年該集團也有在鳳山辦過尾牙，幸當時也未傳出衝突事件。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

某集團昨晚在大寮捷西路婚宴會館辦尾牙，警方為防暴力不法，提前佈設111名警力執行路檢、蒐證。記者林品君／翻攝
某集團昨晚在大寮捷西路婚宴會館辦尾牙，警方為防暴力不法，提前佈設111名警力執行路檢、蒐證。記者林品君／翻攝
警方表示，有幫派背景的集團，都會特別注意他們動態，預先規劃警力加以防範，所幸昨天皆未查有不法，也沒發生衝突事件。記者林品君／翻攝
警方表示，有幫派背景的集團，都會特別注意他們動態，預先規劃警力加以防範，所幸昨天皆未查有不法，也沒發生衝突事件。記者林品君／翻攝

尾牙 酒駕 警察

延伸閱讀

安全駕駛監督聯盟提5大要求 籲恢復酒駕大執法專案

影／安全駕駛監督聯盟呼籲國人杜絕酒駕不容片刻鬆懈

尾牙抽中大獎超爽！下秒老闆一句話「他瞬間臉垮」網批：根本黑箱

加薪自己來！尾牙最強中獎「星座x血型」前5名曝光 第一名偏財運超旺

相關新聞

查賄！桃檢一口氣提6件當選無效 含5里長1區民代表

桃園地檢署辦理2022地方選舉賄選案件，今向法院一口氣提6件當選無效之訴，對象包括桃園各地5名里長當選人和1名復興區民代...

兩線二星「白董」收60萬賄款不辦事 貪汙停職更一審判4年

時任台中市警局刑大偵八隊分隊長白喬維，接受砂石業者陳世允60萬元賄賂請求疏通，白拿了錢沒辦事遭陳反咬，陳直言「白董」拿了...

酒駕罰鍰沒錢繳卻有錢選里長 嘉義分署首件查扣選舉保證金抵繳

行政執行署嘉義分署執行酒駕案件，嘉義縣朴子市趙男酒駕罰鍰9萬元未繳遭強制執行，執行人員通知繳納又不理會，經查趙男參選本次...

大眾集團簡明仁涉內保外貸套利 認罪二度緩起訴

大眾全球投資控股董事長簡明仁，涉嫌與次子大眾投控總經理簡民智、子公司三希集團財務部副總趙幸芳及兩名員工合謀，以假交易開立...

酒瓶碎片猛割男友喉嚨濺血 同居23年女友殺人未遂起訴

台中林姓女子和同居23年的周姓男友酒後起爭執，林竟趁著半夜拿酒瓶碎片朝周脖子猛力割畫，周當場鮮血直流痛醒，林這才收手幫叫...

高雄左楠區議員落選人劉宥廷涉賄 與競辦主任等4人起訴

高雄市左楠區市議員落選人劉宥廷，藉媒合慈善會捐贈愛心物資卻指控涉賄選，選前遭檢調搜索，以10萬元交保；當時劉喊冤，物資由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。