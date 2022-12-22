影／高虹安案疑有洩密之虞 蔡清祥：檢察官會依證據偵辦

立法院司法及法制委員會上午邀請法務部長蔡清祥列席進行專題報告並備質詢，蔡清祥在接受媒體訪問時，針對苗栗地檢署提起縣長當選人鍾東錦當選無效之訴，蔡清祥表示苗栗地檢署是根據證據及法院法律見解提起當選無效之訴，若當選人有參與、授意、同意這樣的行為，是可以視為當選人的賄選行為。

另外新竹市長當選人高虹安涉詐領助理費案，媒體詳細報導是否有洩密之虞，蔡清祥表示如果有洩密的行為，檢察官會依證據偵辦，一切靜待司法處理。

【中央社／台北22日電】

苗栗地檢署對苗栗縣長當選人鍾東錦等人提當選無效之訴，鍾東錦辦公室表達抗議。法務部長蔡清祥今天受訪時指出，檢方是根據證據及法院法律見解提起當選無效之訴。

蔡清祥上午到立法院司法及法制委員會列席進行專題報告並備質詢，他接受媒體訪問時做上述表示。

苗栗縣長當選人鍾東錦、大湖鄉長候選人傅松琳聯合競總主委及2名樁腳涉買票，苗栗地檢署20日對鍾東錦及鄉代、村長等4名當選人提起當選無效之訴。鍾東錦辦公室回應指出，對於苗檢的作為感到非常遺憾，苗檢再次淪為特定政黨服務工具，喪失司法機關應有的獨立性。

蔡清祥表示，苗栗地檢署是根據證據及法院法律見解提起當選無效之訴，高等法院過去判決，當選無效之訴不限於本人的賄選，如果家屬或競選團隊的賄選行為，若當選人有參與、授意、同意這樣的行為，是可以視為當選人的賄選行為。

媒體詢問，新竹市長當選人、立委高虹安涉詐領助理費案，媒體大篇幅報導且非常詳細，是否有洩密狀況。蔡清祥表示，如果有洩密的行為，檢察官會依證據偵辦，一切靜待法律處理。

立委游毓蘭質詢時也質疑高虹安案有疑似洩密狀況，蔡清祥表示，如果真的有洩密情事，檢調主動對外洩密、違反偵查不公開，絕對依法嚴辦。游毓蘭要求法務部一週內給書面報告。