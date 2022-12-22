台中刑警「白董」收60萬賄款不辦事 貪汙更一審判4年

時任台中市警局刑大偵八隊分隊長白喬維，接受砂石業者陳世允60萬元賄賂請求疏通，白拿了錢沒辦事遭陳反咬，陳直言「白董」拿了他60萬，卻沒幫擺平自己盜採案；白一審被依貪汙罪判7年，上訴台中高分院駁回、再上訴最高法院撤銷發回後，台中高分院今更一審撤銷改判他4年，仍可上訴。

案經台中地檢署指揮台中市警局督察室、台中市調查處偵辦，查出白2013年起歷任台中市警局刑警大隊偵八隊分隊長、市警局犯罪預防科警務員、台中第4分局秘書室警務員等。

因齊國砂石公司負責人陳世允2018年11月在大安溪盜採砂石被偵八隊查獲，陳的兒子透過宋姓友人打聽輾轉找到白喬維，得知陳男當時被帶回偵八隊警詢，宋則聯繫白表示願過去勸陳配合調查，後來陳世允經移送地檢署後由檢察官命具保處分，陳為了答謝白，送他4000元的茶葉10斤。

同年11月19日，陳被通會同偵八隊、水利署到大安溪河床勘查，他擔憂犯罪事態嚴重，就透過宋男再找白喬維幫忙疏通企圖規避遭後續追查，並提出前金先付60萬元，白答應自己拿10萬元，其餘50萬元用來打點其他隊員。

陳隨即領出現金，白則答應他「會盡力幫忙」、「好，我知道了」、「沒有問題，我會處理」，「不要煩惱」等語，但白收了60萬元並未打點隊員，反而全數放進自己口袋，直到同年12月24日陳盜採砂石再被偵辦並遭收押才知受騙，決定咬出白一事。

台中地院一審時，白坦承收60萬元，辯稱是宋男借給他的錢，否認有答應幫忙疏通、打點，並稱自己沒向對方說有這能力；陳世允則供稱，一直拜託「白董」幫忙讓他可抽身，60萬元也是白親自收下，一直拜託白不要讓偵八隊繼續追查下去。

陳更直言，給白60萬元去打通關節，同案卻在12月24日遭偵八隊偵辦遭收押「認為白喬維拿了他的錢，沒有將他的盜採案擺平」；一審比對證詞及相關證據認為白犯行明確，痛批從警多年為圖私利，依公務員利用職務上之機會詐取財物罪，判他7年6月，褫奪公權3年。