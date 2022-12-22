大學助理教授LINE群組指女學生「自殺高風險者」 下場賠慘了

台北市某大學助理教授在LINE群組公開與校方心理諮商室的信件，擅自推斷女學生是輕生的高風險者，被女學生告上法院求償50萬元，台北地方法院認為助理教授言論侵害女學生隱私，判助理教授應賠償20萬元，可上訴。

女學生提告主張，她在校時選修助理教授的課程，一同參加數位創新競賽，未料參賽結束後，她2020年12月18日退出相關LINE群組，助理教授卻在群組公開與校方心理諮商室的往來信件，指稱她是「自殺高風險者」，嚴重損害她的社會評價，侵害名譽、隱私權，要求賠償50萬元，並刊登道歉啟事。

助理教授反駁指出，他和女學生於競賽過程中，就影片、費用、隊長人選等事溝通不良，LINE群組共有7人，而女學生無預警一再退出又加入群組，質問他為何更換隊長，他擔心女學生因未能獲獎情緒失落、考研究所及籌備專題壓力過大，基於關心學生的立場，才向心理諮商室詢問女學生是否需要協助。

助理教授表示，他將信件轉貼到LINE群組，是希望其他同學及校外人士能理解女學生一再退群的行為，並給予關心，不影響外界對女學生的觀感，信件中也沒有提到女學生的個資，他是關心學生並非故意侵害女學生的隱私權。

台北地院根據群組對話內容，助理教授明知女學生不是心理諮商輔導名單，仍推斷是自殺高風險者，確實是負面評論，且助理教授在女學生退群後才發表言論，女學生無法即時辯駁，確實貶損人格，讓女學生感受不堪、羞辱。

法院也認為助理教授言論看不出關心女學生或請他人關心的意思，不採信助理教授的說詞，並認為助理教授借師長輔導學生之故，向心理諮商室蒐集女學生個資，又擅自公布在群組中，也確實侵害隱私權，審酌後判助理教授應賠償20萬元。

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