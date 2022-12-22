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酒駕罰鍰沒錢繳卻有錢選里長 嘉義分署首件查扣選舉保證金抵繳

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

執行人員向家人勸繳。記者李宗祐／翻攝
執行人員向家人勸繳。記者李宗祐／翻攝
行政執行署嘉義分署執行酒駕案件，嘉義縣朴子市趙男酒駕罰鍰9萬元未繳遭強制執行，執行人員通知繳納又不理會，經查趙男參選本次里長選舉有筆保證金5萬元，執行署依法查扣扺繳，不足的4萬元將再調查財產執行。也是嘉義分署首件查扣選舉保證金抵繳案。

據悉，趙男在2019年上次參選里長落選後，借酒澆愁，遇到警方酒駕臨檢，測試酒精濃度超過標準，且是5年內被2度查獲酒駕，因此被裁罰酒駕罰鍰9萬元。趙男被裁罰後因不繳罰鍰經嘉義區監理所移送強制執行，嘉義分署受理後，執行人員先通知趙男繳納，但仍不予理會。趙男名下沒有可供執行的財產，執行人員隨即前往住處現場執行。

執行人員到場時趙男外出，家中掛滿當選證書及熱心服務等牌匾，原來趙家上一代即是里長；家人表示，因前次里長選舉失利借酒澆愁，酒駕被查獲裁罰9萬元，這次捲土重來再次參選。本次選舉趙男還是落選。

執行人員認為有錢參選但是對於酒駕罰鍰卻推諉不繳，當場再次向家人勸繳，但卻還是表示沒錢繳罰鍰，執行人員只得查扣趙男本次參選的選舉保證金5萬元抵繳，不足的4萬元將再調查趙男財產執行。

嘉義分署表示，酒駕害人害己是全民公敵，行政執行署通令各地分署持續強力執行酒駕裁罰案件；針對酒駕違規案件，先後以扣押存款、薪水、扣押保險契約債權、查扣車輛、查封土地房屋各種執行手段，讓酒駕者為他的害人害己行為付出代價。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

執行人員向家人勸繳，但卻還是表示沒錢繳罰鍰。記者李宗祐／翻攝
執行人員向家人勸繳，但卻還是表示沒錢繳罰鍰。記者李宗祐／翻攝

酒駕 嘉義

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