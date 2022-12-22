快訊

台南經發局長陳凱凌涉貪遭搜索 檢方複訊當庭逮捕聲押

幕後／想爭2024大位？近郭人士曝「郭台銘怒嗆薛瑞元」原因

今晨低溫下探6度各地晴冷 明寒流襲全台恐再降溫

Steaker創辦人黃偉軒涉吸金逾億 今晨遭檢方聲押禁見

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

Steaker 數位資產管理平台創辦人暨執行長黃偉軒，被控藉由推出固定利率投資的保本保利方案，不法吸金高達上億元，調查局台北市調查處昨天搜索約談黃偉軒兄弟及公司幹部共5人到案，台北地檢署漏夜複訊後，認定黃偉軒飯做所得逾億涉及重罪，今晨依違反銀行法向法院聲請羈押禁見，預計下午由法院開庭。

同案約談包括Steaker營運長潘沂莛、技術長修敏傑各50萬元交保；黃偉軒胞弟、Steaker 副經理黃浩軒30萬元交保；行銷主管盧天心25萬元交保。黃偉軒今晨移送北檢時，神情自若輕鬆，下車時還先喝了一口咖啡，沒想到訊後卻遭檢方聲押，消息傳出，令加密貨幣圈人士感到詫異。

Steaker官網今年10月才宣布，成為台灣職籃聯盟PLG贊助夥伴，詎料全球第二大虛擬貨幣交易平台FTX上月無預警破產，使Steaker受到連累，Steaker也宣告在FTX的曝險高達1066萬美金，且不斷發聲明強調，創辦人黃偉軒已與NSCA集團達成協議，NSCA將代表投資人收購Steaker，同時協助Steaker繼續營運，也將協助聘請理律法律事務所向FTX求償。

檢調獲報指出，黃偉軒從2020年起，未經主管機關許可，公開在網站上推出各式投資方案，宣稱若依投放金額，年化報酬可從5.8％到88％，吸引不少人埋單，2年內吸金上億元；台北市調查處資安科蒐證後，昨天兵分7路展開搜索約談。

Steake營運長潘沂莛。記者林澔一／攝影
Steake營運長潘沂莛。記者林澔一／攝影
Steake行銷主管盧天心。記者張宏業／攝影
Steake行銷主管盧天心。記者張宏業／攝影
Steake工程部主管修敏傑。記者林澔一／攝影
Steake工程部主管修敏傑。記者林澔一／攝影
Steake創辦人黃偉軒遭檢方聲押。記者林澔一／攝影
Steake創辦人黃偉軒遭檢方聲押。記者林澔一／攝影
Steake創辦人黃偉軒胞弟黃浩軒。記者林澔一／攝影
Steake創辦人黃偉軒胞弟黃浩軒。記者林澔一／攝影

FTX 吸金

延伸閱讀

Steaker數位資產爆吸金上億 創辦人黃偉軒送北檢漏夜偵訊

Steaker涉違法吸金 檢調約談執行長黃偉軒

詐騙集團線上男扮女裝吸金 金門刑警跨海查獲賭客45人

高虹安涉詐領助理費 前黑金組檢察官：北檢朝聲押禁見方向偵辦

相關新聞

趙介佑詐欺販毒 二審減刑2個月

民進黨台北市黨部評委會前召集人趙映光兒子趙介佑，因與人組詐騙集團並販賣K他命，一審依詐欺、毒品、組織犯罪等四十七罪判刑八...

趙介佑點名涉黑 何志偉拒回應

趙介佑昨天二審宣判，他人在牢裡，透過律師發表聲明表示，不再浪費司法資源，放棄交保及上訴之全部權利，盡速發監執行。「也希望...

鍾東錦批當選無效之訴濫權 苗檢反駁

苗栗縣長當選人鍾東錦因大湖鄉聯合競總陳姓主委涉賄，被檢方提起當選無效之訴，鍾東錦昨再喊冤，質疑檢方執法偏頗，將蒐集相關證...

Steaker創辦人黃偉軒涉吸金逾億 今晨遭檢方聲押禁見

Steaker 數位資產管理平台創辦人暨執行長黃偉軒，被控藉由推出固定利率投資的保本保利方案，不法吸金高達上億元，調查局...

Steaker數位資產爆吸金上億 創辦人黃偉軒送北檢漏夜偵訊

Steaker數位資產管理平台創辦人暨執行長黃偉軒，被控從2020年起，藉由經營Steaker並推出固定利率投資的保本保...

涉賄選交保 新北議員賴秋媚自清

新北市民進黨籍議員賴秋媚連任失敗，前天又傳出涉嫌買票違反選罷法，和女兒都被新北市調查處帶回調查，檢方複訊後，昨天分別以3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。