Steaker創辦人黃偉軒涉吸金逾億 今晨遭檢方聲押禁見

Steaker 數位資產管理平台創辦人暨執行長黃偉軒，被控藉由推出固定利率投資的保本保利方案，不法吸金高達上億元，調查局台北市調查處昨天搜索約談黃偉軒兄弟及公司幹部共5人到案，台北地檢署漏夜複訊後，認定黃偉軒飯做所得逾億涉及重罪，今晨依違反銀行法向法院聲請羈押禁見，預計下午由法院開庭。

同案約談包括Steaker營運長潘沂莛、技術長修敏傑各50萬元交保；黃偉軒胞弟、Steaker 副經理黃浩軒30萬元交保；行銷主管盧天心25萬元交保。黃偉軒今晨移送北檢時，神情自若輕鬆，下車時還先喝了一口咖啡，沒想到訊後卻遭檢方聲押，消息傳出，令加密貨幣圈人士感到詫異。

Steaker官網今年10月才宣布，成為台灣職籃聯盟PLG贊助夥伴，詎料全球第二大虛擬貨幣交易平台FTX上月無預警破產，使Steaker受到連累，Steaker也宣告在FTX的曝險高達1066萬美金，且不斷發聲明強調，創辦人黃偉軒已與NSCA集團達成協議，NSCA將代表投資人收購Steaker，同時協助Steaker繼續營運，也將協助聘請理律法律事務所向FTX求償。