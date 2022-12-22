Steaker數位資產爆吸金 創辦人黃偉軒送北檢漏夜偵訊
Steaker數位資產管理平台創辦人暨執行長黃偉軒，被控從2020年起，藉由經營Steaker並推出固定利率投資的保本保利方案，違法吸金高達上億元，調查局台北市調查處21日搜索約談黃偉軒兄弟及公司幹部共5人到案，22日依違反銀行法移送台北地檢署複訊，不排除強制處分。
黃偉軒移送北檢時，神情自若，還先喝了一口咖啡，面對媒體態度相當輕鬆；同案約談包括黃偉軒胞弟黃浩軒、Steaker營運長潘沂莛、工程部主管修敏傑。
現年32歲的黃偉軒是台灣區塊鏈與加密貨幣產業專家，除經營主業為虛擬貨幣交易的Steaker外，同時也為去中心化跨鏈聚合器 XY Finance創辦人，沒想到爆發吸金案，令數位資安圈感到詫異。
根據Steaker官網表示，Steaker全球領先虛擬資產配置平台，針對數位世代族群，致力開發眾多虛擬資產獲利策略，提供多元組合性商品，幫助用戶輕鬆配置虛擬資產，創造鏈上收益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言