Steaker數位資產爆吸金 創辦人黃偉軒送北檢漏夜偵訊

Steake創辦人黃偉軒。記者林澔一／攝影 Steaker數位資產管理平台創辦人暨執行長黃偉軒，被控從2020年起，藉由經營Steaker並推出固定利率投資的保本保利方案，違法吸金高達上億元，調查局台北市調查處21日搜索約談黃偉軒兄弟及公司幹部共5人到案，22日依違反銀行法移送台北地檢署複訊，不排除強制處分。

黃偉軒移送北檢時，神情自若，還先喝了一口咖啡，面對媒體態度相當輕鬆；同案約談包括黃偉軒胞弟黃浩軒、Steaker營運長潘沂莛、工程部主管修敏傑。

現年32歲的黃偉軒是台灣區塊鏈與加密貨幣產業專家，除經營主業為虛擬貨幣交易的Steaker外，同時也為去中心化跨鏈聚合器 XY Finance創辦人，沒想到爆發吸金案，令數位資安圈感到詫異。