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不爽搭訕被拒絕…他在信義區朝女子全身潑屎 確定要賠20萬

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

邱姓女子因拒絕男子柯敬憲搭訕，前年在台北市信義區威秀廣場被柯拿整桶廚餘和糞便潑灑，穢物桶還直接倒扣在她頭上，畫面被放上網引發熱議，柯事後依強暴侮辱罪判刑3月定讞；民事部分，邱女提告求償，一審判柯應賠償20萬元，案經上訴，台灣高等法院今維持一審判決，仍判柯要賠20萬元確定。

柯先前在夜店搭訕邱女遭拒而心生不滿，得知邱女2020年9月19日晚間在北市信義區某夜店後，先開車到某紓壓會館拿裝有廚餘及狗大便的穢物桶，再搭計程車去找邱女，並在附近徘徊。

他見邱女獨自一人坐在椅子上，將穢物桶倒扣在邱女頭上，導致廚餘、糞便潑灑邱女全身而散發惡臭，引起眾人側目，讓邱女陷於困窘難堪，邱女狼狽的畫面被放上網路，引發討論。

邱女事後報警，接受採訪時曾要柯「是男人就出來自首」，另在臉書貼文稱，「好加在我還活著，不是被砍也不是被潑硫酸」、「我洗了五次頭髮，到現在還有味道。」

柯否認犯行，認為自己的行為不構成犯罪，檢方仍起訴，一審依強制罪判柯3月徒刑，二審改依強暴侮辱罪，維持判3月徒刑定讞。民事部分，邱女指出，柯造成她遭受周末熙攘人潮異樣眼光，導致她身心嚴重受創罹患憂鬱症，且案發過程被拍上網，搜尋「信義潑屎」等關鍵字即可看到，害她名譽受損，求償80萬元。

柯抗辯，他潑屎只使邱女一時難堪，歷時短暫不會造成邱女罹患憂鬱症，一審認為刑事部分已判決確定，認為柯潑糞已侵害邱女名譽，應負損害賠償責任，審酌雙方學經歷、資力等一切情狀，判柯應賠20萬元；高院二審今駁回上訴，全案確定。

邱女前年被柯當街潑糞。圖／本報記者翻攝
邱女前年被柯當街潑糞。圖／本報記者翻攝

廚餘 北市 潑糞 頭髮 台灣高等法院

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